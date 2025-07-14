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Стоимость биткоина впервые превысила 119 тысяч долларов

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Цена на биткоин впервые в истории поднялась выше 119 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance.

Источник: © РИА Новости

«По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку в 119 тысяч долларов и сейчас торгуется на уровне 119 016,48 долларов», — говорится на сайте.

Предыдущий рекорд биткоин установил в пятницу, тогда его стоимость превысила 116 тысяч долларов.

Как свидетельствует информация биржи, с начала года эта криптовалюта в основном отличалась укреплением к доллару. Тем не менее с февраля по апрель наблюдался период пониженной стоимости, в частности, 9 апреля биткоин торговался за чуть более 76 тысяч долларов.