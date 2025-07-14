Стоимость биткоина впервые превысила 119 тысяч долларов

«По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку в 119 тысяч долларов и сейчас торгуется на уровне 119 016,48 долларов», — говорится на сайте.
Предыдущий рекорд биткоин установил в пятницу, тогда его стоимость превысила 116 тысяч долларов.
Как свидетельствует информация биржи, с начала года эта криптовалюта в основном отличалась укреплением к доллару. Тем не менее с февраля по апрель наблюдался период пониженной стоимости, в частности, 9 апреля биткоин торговался за чуть более 76 тысяч долларов.