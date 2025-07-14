СМИ: Мальта выступила против потолка цен на нефть из России

Ранее агентство Блумберг передавало, что в ЕС рассматривают возможность установления потолка цены на нефть из РФ на 15% ниже рыночных цен на основе средних значений за 10 недель, а также регулярного его пересмотра. Отмечалось, что Еврокомиссия готова предоставить Словакии «некоторые гарантии» в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России.
«Во время заседания постпредов стран ЕС в воскресенье она (Мальта — ред.) выразила возражения против предложения комиссии установить потолок цены на российский экспорт энергоресурсов на уровне на 15% ниже рыночной цены (вычисленном при использовании средних значений за три месяца)», — говорится в сообщении издания.
В июне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия официально предложила снизить «потолок цен» на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Позднее газета Politico сообщила, что ЕС решил отложить попытки снизить потолок цен на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен, в ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027—2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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