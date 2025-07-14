Россиянам напомнили об опасности старых банковских карт

Она напомнила, что чем дольше человек эксплуатирует карту, тем сильнее растет риск ее компрометации. Между тем аутентификация пластика по сроку действия относится к одному из способов защиты от мошенников. Бочкина отметила, что вероятнее всего банк сам обратится к клиенту с напоминаем о необходимости перевыпустить карту. Однако обратиться в кредитную организацию можно самому и узнать о порядке и сроках этой процедуры.