Риэлтор назвал размер переплаты за квадратный метр квартиры в ипотеку

При текущей рыночной ставке около 21,4% и первоначальном взносе в 20%, общая сумма, которую придется заплатить за один квадратный метр жилья при сроке ипотеки в 30 лет, составит примерно 3,2 млн рублей, пояснил он Газете.Ru.
При этом переплата за стандартный квадратный метр на первичном рынке недвижимости столицы к июлю 2025 года оценивается в 2,6 млн рублей. Однако со временем степень финансовой нагрузки будет снижаться благодаря уменьшению ключевой ставки.
На данный момент многие покупатели оформляют ипотеку с рыночной ставкой на остаток суммы — например, после проведения альтернативных сделок или при переходе с рассрочки на жилищный кредит. Естественно, они рассчитывают на возможность последующего рефинансирования кредита. Тем не менее, число покупателей, которые способны выдерживать такую долговую нагрузку длительное время, даже в Москве остается небольшим.
6 июня Центральный банк снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Очередное заседание по вопросу ключевой ставки запланировано на 25 июля.