Риэлтор назвал размер переплаты за квадратный метр квартиры в ипотеку

При этом переплата за стандартный квадратный метр на первичном рынке недвижимости столицы к июлю 2025 года оценивается в 2,6 млн рублей. Однако со временем степень финансовой нагрузки будет снижаться благодаря уменьшению ключевой ставки.



На данный момент многие покупатели оформляют ипотеку с рыночной ставкой на остаток суммы — например, после проведения альтернативных сделок или при переходе с рассрочки на жилищный кредит. Естественно, они рассчитывают на возможность последующего рефинансирования кредита. Тем не менее, число покупателей, которые способны выдерживать такую долговую нагрузку длительное время, даже в Москве остается небольшим.