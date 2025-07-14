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Риэлтор назвал размер переплаты за квадратный метр квартиры в ипотеку

В настоящее время средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы равняется 616 тысячам рублей. Это означает, что переплата по ипотечному кредиту за один квадратный метр достигает 2,6 миллиона рублей, сообщил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
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Источник: РИА "Новости"

При текущей рыночной ставке около 21,4% и первоначальном взносе в 20%, общая сумма, которую придется заплатить за один квадратный метр жилья при сроке ипотеки в 30 лет, составит примерно 3,2 млн рублей, пояснил он Газете.Ru.

При этом переплата за стандартный квадратный метр на первичном рынке недвижимости столицы к июлю 2025 года оценивается в 2,6 млн рублей. Однако со временем степень финансовой нагрузки будет снижаться благодаря уменьшению ключевой ставки.

На данный момент многие покупатели оформляют ипотеку с рыночной ставкой на остаток суммы — например, после проведения альтернативных сделок или при переходе с рассрочки на жилищный кредит. Естественно, они рассчитывают на возможность последующего рефинансирования кредита. Тем не менее, число покупателей, которые способны выдерживать такую долговую нагрузку длительное время, даже в Москве остается небольшим.

6 июня Центральный банк снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Очередное заседание по вопросу ключевой ставки запланировано на 25 июля.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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