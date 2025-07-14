Названы лидеры рейтинга регионов по доступности жилья

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год выросла в 67 регионах РФ и в восемнадцати — снизилась. Самый заметный рост, согласно данным СберИндекса, зафиксирован в Курской области, где средняя цена за 1 квадратный метр на вторичном рынке по отношению к маю 2024 года выросла на 26% и в Республике Алтай — на 21%. Кроме того, еще в девяти российских регионах цены на вторичном рынке выросли больше чем на 10%: в Удмуртской Республике рост составил 16%, в Республике Калмыкия — 13%, в Республике Мордовия, Томской области и Санкт-Петербурге — 12%, в Республике Бурятия и Архангельской области — 11%, в Республике Марий Эл и Воронежской области — 10%. В среднем по России рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке составил 5%. Самое значительное снижение отмечается в Чеченской Республике, где средняя цена за 1 квадратный метр на вторичном рынке по отношению к маю 2024 года сократилась на 36%, и в Республике Ингушетия — на 18%. В остальных 16 регионах РФ снижение не превысило 8%.