Как изменились ставки по ипотеке в июле 2025 года

В первую неделю июля 2025 года средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке продолжили снижение, составив в среднем от минус 0,3 до минус 0,5 процентного пункта по сравнению с предыдущим периодом. Об этом свидетельствуют аналитические данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), с которыми ознакомились Финансы Mail.
Расчет динамики производился еженедельно на основе предложений по ставкам топ-20 банков, работающих на ипотечном рынке.
Согласно отчету ЕИСЖС, средневзвешенная ставка на городскую недвижимость по рыночной ипотеке за первую неделю июля снизилась на новостройки на 0,43 п.п. — до 24,48%, а на вторичное жилье — на 0,33 п.п., до 24,6%. Основное снижение обеспечили четыре крупных банка: Сбербанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк и Абсолют Банк.
На загородном рынке ипотечные ставки также продемонстрировали спад. Ставка на приобретение готового дома сократилась на 0,28 п.п., до 25,86%, а на строительство частного дома снижение составило 0,48 п.п., до 24,32%. Здесь корректировки ставок провели Сбербанк и Совкомбанк.
Напомним, в начале июня после решения Банка России снизить ключевую ставку на 1 п.п., до 20%, кредитные организации начали очередной пересмотр ставок по ипотеке. С 9 по 15 июня средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке упали в среднем на 0,94−2,2 п.п. в зависимости от сегмента. Вслед за этим, за период с 16 по 22 июня, был зафиксирован еще один раунд снижения ставок — на 0,3−0,83 п.п.
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