Как изменились ставки по ипотеке в июле 2025 года

Напомним, в начале июня после решения Банка России снизить ключевую ставку на 1 п.п., до 20%, кредитные организации начали очередной пересмотр ставок по ипотеке. С 9 по 15 июня средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке упали в среднем на 0,94−2,2 п.п. в зависимости от сегмента. Вслед за этим, за период с 16 по 22 июня, был зафиксирован еще один раунд снижения ставок — на 0,3−0,83 п.п.