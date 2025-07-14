Депутат научил, как экономить на ЖКУ во время отпуска

Чтобы пересчитать выплаты, нужно направить соответствующее заявление в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию. Для этого также необходимо предоставить подтверждающие документы, которые указывают на отсутствие жильца в жилом помещении, например, билеты, документы о командировке, выписку из медицинского учреждения, справку о временной регистрации по другому адресу или документы о пребывании в лечебном учреждении или пансионате.