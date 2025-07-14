Депутат научил, как экономить на ЖКУ во время отпуска

«Если человек отсутствует в квартире более пяти суток подряд, он имеет полное право на перерасчет с шестого дня отсутствия. Это актуально для тех, кто уезжает в командировку, лечится в другом городе, находится на даче или в другом жилье», — рассказал Якубовский «Известиям».
Перерасчет можно оформить на услуги, оплата за которые зависит от числа проживающих. К таким услугам относятся, например, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами (ТБО).
Чтобы пересчитать выплаты, нужно направить соответствующее заявление в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию. Для этого также необходимо предоставить подтверждающие документы, которые указывают на отсутствие жильца в жилом помещении, например, билеты, документы о командировке, выписку из медицинского учреждения, справку о временной регистрации по другому адресу или документы о пребывании в лечебном учреждении или пансионате.
Расчет будет пересчитан начиная с шестого дня и в течение всего оставшегося времени отсутствия. Важно отметить, что данное исключение не распространяется на услуги, оплата которых рассчитывается на основе показании счетчиков.
«Такой механизм позволяет людям не переплачивать за услуги, которыми они не пользовались. При этом важно, чтобы процедура была максимально понятной и не сопровождалась избыточной бюрократией. Это вопрос не только справедливости, но и доверия граждан к системе ЖКХ», — заявил парламентарий.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».