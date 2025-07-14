Пособия для студенток по беременности и родам достигнут 90 тысяч рублей

«Мы приняли решение, и с 1 сентября 2025 года это будет реализовано, что молодым женщинам, которые обучаются по очной форме обучения, пособие по беременности и родам будет теперь платиться не от стипендии, размер которой не очень большой, две-пять тысяч рублей, а он будет платиться в зависимости от прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания», — подчеркнула вице-премьер.
Голикова сообщила, что вместо двух-пяти тысяч пособие по беременности и родам теперь составит «где-то порядка 90 тысяч рублей».
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