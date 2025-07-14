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Пособия для студенток по беременности и родам достигнут 90 тысяч рублей

Размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения с 1 сентября 2025 года составит порядка 90 тысяч рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по социальным вопросам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: legion-media

«Мы приняли решение, и с 1 сентября 2025 года это будет реализовано, что молодым женщинам, которые обучаются по очной форме обучения, пособие по беременности и родам будет теперь платиться не от стипендии, размер которой не очень большой, две-пять тысяч рублей, а он будет платиться в зависимости от прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания», — подчеркнула вице-премьер.

Голикова сообщила, что вместо двух-пяти тысяч пособие по беременности и родам теперь составит «где-то порядка 90 тысяч рублей».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»