Фастфуд под прессом: сможет ли российский бизнес выдержать возвращение конкурентов

Сегодня очевидно одно: даже если McDonald’s и Starbucks на самом деле вернутся, российский рынок будет уже не тот, что был в 2022 году. И для «Вкусно — и точка» и Stars Coffee это будет скорее не катастрофа, а дополнительный стимул к росту. Конкуренция всегда полезна: в борьбе на рынке повышается качество продукта, ускоряется развитие и в конечном итоге выигрывает потребитель. А значит, чем бы ни закончилась эта история, одна сторона точно останется в выигрыше — это люди, которые каждый день пользуются кафе и ресторанами быстрого питания.