Доля обстоятельств: просрочка по кредитам достигла рекордных 1,5 трлн

На рынке резко ухудшилось качество обслуживания ссуд, отметил и гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин. По его словам, риск накапливался весь 2024 год, а пик просрочек и дефолтов пришелся на первое полугодие 2025-го. Например, по оценке бюро, в сегменте кредитных карт количество просрочек в этот период может вырасти на 1,5−1,8 млн человек (точных данных за первые шесть месяцев пока нет) — это на 70−90% больше, чем во втором полугодии 2024-го.