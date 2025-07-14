Доля обстоятельств: просрочка по кредитам достигла рекордных 1,5 трлн

Просрочка по кредитам физлиц достигла 1,5 трлн рублей. Это рекорд за последние шесть лет (всё время ведения статистики), следует из данных ЦБ. Не платят в основном по ссудам, оформленным в 2023—2024 годах под высокие ставки рискованным заемщикам, уточнил регулятор. В результате в экономике копятся риски, за которые в любом случае придется платить обычным потребителям.
Банки уже сейчас неохотно смягчают условия по кредитам, хотя доходность депозитов упала у подавляющего большинства крупных игроков. Какие угрозы для экономики создают неплатежи в таком объеме и как снижение инфляции и ключевой может остановить рост просрочки — в материале «Известий».
Почему растет уровень просрочки по кредитам
Объем просроченной задолженности по потребительским кредитам достиг 1,5 трлн рублей. Это рекорд за последние шесть лет, следует из данных ЦБ, которые изучили «Известия». В Банке России уточнили, что объем проблемных ссуд к маю увеличился на 400 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их доля достигла 5,7% от розничного портфеля.
На просрочку выходят кредиты, выданные в конце 2023 — начале 2024 года под высокие ставки рискованным заемщикам, уточнили в пресс-службе регулятора. Проблемные ссуды на 90% покрыты резервами, и это значит, что банки заранее отложили деньги на случай их невозврата. Ограничения на выдачи заемщикам с высокой долговой нагрузкой уже способствуют улучшению качества кредитного портфеля банков.
На рынке резко ухудшилось качество обслуживания ссуд, отметил и гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин. По его словам, риск накапливался весь 2024 год, а пик просрочек и дефолтов пришелся на первое полугодие 2025-го. Например, по оценке бюро, в сегменте кредитных карт количество просрочек в этот период может вырасти на 1,5−1,8 млн человек (точных данных за первые шесть месяцев пока нет) — это на 70−90% больше, чем во втором полугодии 2024-го.
Рост доли просроченной задолженности в целом ожидаем, уточнил вице-президент по розничным рискам банка «ДОМ.РФ» Роман Евдокимов. Высокие ставки по ссудам негативно влияют на качество их обслуживания, отметил представитель банка «Зенит» Дмитрий Захаров. Впрочем, в ВТБ значительных изменений в поведении заемщиков не фиксируют, отметили в пресс-службе организации. «Известия» направили запросы также другим крупным игрокам рынка.
Уровень просрочки растет из-за вызревания кредитов, оформленных в период бурных выдач предыдущих лет, согласился управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Кроме того, кредитная активность замедляется и на фоне этого доля просрочки также становится более заметной.
Другой фактор, который влияет на объемы просроченной задолженности, — это ухудшение качества самих заемщиков и уровня их благосостояния, уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Почему ухудшилось качество заемщиков
В начале 2025-го реальные ставки по кредитам достигали 35%, напомнила Наталья Мильчакова. Например, переплата по ссуде на 1 млн рублей на три года при такой стоимости — более чем полуторакратная. Эти проценты оказались неподъемными для многих клиентов, которым по тем или иным причинам пришлось взять настолько дорогой кредит.
— Крупные участники рынка отмечают, что просрочка возникает в основном у заемщиков, которые брали кредиты по высоким ставкам и не справились с повышенной долговой нагрузкой, — подтвердил управляющий директор Национальных кредитных рейтингов (НКР) Михаил Доронкин.
В условиях высокой ключевой россияне вынуждены брать ссуды на меньшую сумму, хотя ежемесячный платеж по ним всё равно выше прежних уровней, отметил экономист Андрей Бархота. В таком случае реально располагаемые доходы граждан постепенно начинают снижаться.
Ситуация ухудшается из-за инфляции, уточнил Юрий Беликов из «Эксперт РА». По данным ЦБ, в мае 2025-го годовой рост цен составлял 9,9%. На этом фоне платежеспособность заемщиков падает, потому что им приходится тратить всё больше денег на базовые продукты и потребление, уточнил Андрей Бархота.
В период высоких ставок добросовестные потребители откладывают крупные покупки до лучших времен, а менее ответственные люди кредитуются в любом случае, причем иногда осознавая, что обслуживать дорогую ссуду без просрочек они не смогут. Даже жесткие требования к заемщикам не помогают банкам в 100% случаев распознать таких клиентов, отметила Наталья Мильчакова.
Впрочем, аппетит финансовых организаций к риску сейчас очень низок. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на ссуды в мае превысила 80%.
Когда замедлится инфляция
Ситуация с ключевой ставкой уже начала меняться в июне: ее снизили до 20%, а сигналы Банка России говорят о том, что показатель будут опускать и дальше. Однако этого недостаточно, чтобы рост просроченной задолженности остановился, уверены эксперты.
Ситуация изменится не раньше 2026 года, когда замедлится инфляция, подчеркнул Юрий Беликов. По опыту прошлых кризисов закрытие проблемных кредитов занимает до двух с половиной лет, уточнил Андрей Бархота.
Чтобы просрочка начала сокращаться, ЦБ важно успешно привести инфляцию к целевому уровню в 4%, уверен Юрий Беликов. В такой ситуации у граждан останется достаточно средств для погашения долгов. Помимо того, после снижения ставок кредиты станет возможно рефинансировать — люди будут переоформлять их на более выгодных условиях.
Россияне смогут эффективно рефинансировать ссуды, если ключевая достигнет 12%, а кредитные ставки опустятся до 15% годовых, уточнила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В таком случае ежемесячный платеж снизился бы примерно в полтора раза относительно уровней начала 2025 года — россиянам стало бы легче платить по долгам.
— Тренд на ускоренный рост просрочки продлится до конца года, — уточнил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.
До тех пор будут сохраняться риски неплатежей и банкротств со стороны проблемных заемщиков, прогнозирует Наталья Мильчакова. Всё это создает условия для ухудшения положения наиболее уязвимых слоев населения и замедления экономического роста.
Кроме того, повышение доли просрочки в портфеле создает проблемы для всего банковского сектора, отметил Андрей Бархота. Чем больше неплатежей, тем тяжелее кредиторам расплачиваться с вкладчиками, которые ждут проценты по своим депозитам. Прибыльность работы банков может снизиться, а конечные издержки в любом случае лягут на потребителей в виде менее выгодных ставок по всем продуктам.
Банки уже сейчас неохотно смягчают условия по кредитам, писали ранее «Известия». По итогам июля ставки по ссудам снизили только шесть банков из топ-15, тогда как доходность депозитов упала у подавляющего большинства крупных игроков.
Тем не менее на фоне возможного снижения ключевой ставки в будущем ситуация с проблемными долгами действительно может улучшиться, уверен директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По мере роста кредитования доля просрочки будет падать. Помимо того, победа над инфляцией поддержит россиян и облегчит их долговое бремя, заключил Андрей Бархота.