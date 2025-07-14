Россия вошла в топ-10 стран с крупнейшими золотыми резервами в мире

На фоне геополитической турбулентности и роста инфляции мировые центробанки все активнее наращивают золотые запасы. По данным Всемирного совета по золоту, 75% регуляторов сегодня рассматривают драгметалл как стратегический актив. Ниже — топ-10 стран с крупнейшими запасами.
США
Лидер по объему золота — более 8,1 тыс. тонн. Большая часть находится в Форт-Ноксе (Кентукки). Хотя среди американцев есть сомнения в достоверности информации: Илон Маск, например, предлагал провести аудит хранилища.
Германия
Держит 3,35 тыс. тонн, но с 2022 года постепенно сокращает резервы. Половина запасов держится в хранилище Бундесбанка в Франкфурте-на-Майне, четверть в Нью-Йорке и оставшаяся часть в Лондоне.
Италия
Общий объем — 2,45 тыс. тонн. Почти половина хранится в Риме (1,1 тысяч тонн или 44,9% запасов), остальное — в США (43,3%), Швейцарии и Великобритании.
Франция
Золотой резерв страны — 2,43 тысячи тонн золота. Все запасы размещены в парижском хранилище «Ла Сутеррен» на глубине 27 метров. С 2009 года объем не менялся.
Китай
Официально в хранилищах страны находятся 2,43 тыс. тонн. Народный банк активно наращивает покупки: страна активно вкладывается в драгметалл, купив более 12,75 тонн за I квартал 2025 года. Основные резервы — в Пекине и госфондах.
Россия
По оценкам Bloomberg размер запаса составляет 2,33 тыс. тонн. Центробанк держит активы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. По оценке регулятора сумма золотого запаса на июль 2025 года составила $248,7 млн.
Швейцария
Имеет 1,04 тыс. тонн, при этом на каждого гражданина приходится более 120 г золота. Около 70% хранится в Берне, остальное — в Великобритании (20%) и Канаде (10%).
Индия
Индия продолжает активно наращивать золотые резервы — за первый квартал 2025 года страна приобрела более 3,4 тонн драгметалла. Общий объем запасов составляет 880 тонн. Резервный банк хранит часть золота в Мумбаи, а другая часть остается в Великобритании. Однако в прошлом году РБИ вернул на родину почти 100 тонн.
Япония.
По информации WGC, страна хранит 846 тонн. При собственной низкой добыче страна активно перерабатывает и экспортирует золото — в 2024 году на 3,15 млрд иен. Резерв находится в Токио.
Турция.
Согласно подсчету WGC, страна владеет 624 тоннами. На фоне высокой инфляции золото стало инструментом защиты. Основные резервы размещены в Анкаре и частично через WGC.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».