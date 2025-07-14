10 законных причин не выходить на работу и не попасть под увольнение



В этом случае вы также вправе отказаться от выхода на работу. Работодатель должен не только выплачивать зарплату вовремя, но и создавать подходящие условия труда на рабочем месте. Они указаны в санитарных правилах и нормах (СанПиН). Там же прописаны и требования к температуре воздуха и поверхностей, влажности.