10 законных причин не выходить на работу и не попасть под увольнение

Среди них — личные обстоятельства, форс-мажорные ситуации, ДТП, задержка зарплаты и некоторые другие.
1) Болезнь
Бывает, что работник не оформляет лист нетрудоспособности. В таком случае работодатель должен получить от сотрудника справку из поликлиники с указанием даты приёма, выписку из медкарты и сигнальный лист, который выдаёт врач скорой помощи. Так же следует поступать, если заболел ребёнок или близкий родственник.
2) Участие в судебных процессах в качестве истца или ответчика
По Трудовому кодексу это считается уважительной причиной отсутствия на работе.
3) Административный арест самого сотрудника
«Если работодатель увольняет сотрудника за прогул, суды восстановят его на работе, так как в этом случае отсутствие на рабочем месте не зависит от воли сотрудника», — разъяснила эксперт.
4) ДТП, неисправность транспорта и другие форс-мажорные обстоятельства
Если сотрудник не может добраться до рабочего места другими видами транспорта из-за неисправности общественного транспорта, это не будет считаться прогулом. Однако факт форс-мажора нужно подтвердить, например, скринами и видео.
Сюда же можно отнести задержку рейсов при возвращении из командировки или отпуска, а также нахождение в ГИБДД на разборе ДТП.
5) Коммунальная авария
К таким ситуациям относятся утечка газа, короткое замыкание, неисправность общедомового оборудования, пожар и затопление квартиры.
6) Стихийные бедствия и погодные условия
Для подтверждения чрезвычайных обстоятельств эксперт советует работникам использовать ссылки на сообщения МЧС, СМИ, транспортных служб.
7) Медицинские осмотры
Медосмотры на некоторых предприятиях, которые закреплены в трудовых договорах, являются уважительной причиной отсутствия на работе.
Если сотрудник проходит медосмотр не по своей инициативе и предоставляет работодателю справку от врача, отсутствие на рабочем месте более четырёх часов подряд не считается прогулом. В день прохождения медосмотра работодатель обязан освободить сотрудника от работы, предоставить дополнительный выходной и оплатить его в соответствии со средним заработком (статья 185 ТК РФ).
«Но, если сотрудник проходит медосмотр по своей инициативе, уважительной причиной отсутствия на работе это не считается. При наличии направления от врача сотруднику надо согласовать своё отсутствие с работодателем, оформить отгул или день без сохранения зарплаты на основании заявления», — говорит Оксана Семенова.
8) Донорство
По закону в день сдачи крови работодатель обязан освободить сотрудника от работы, предоставить дополнительный выходной и выплатить средний заработок. Сдача крови и её компонентов должна быть подтверждена справкой из медучреждения.
9) Задержка выплаты зарплаты
«Мало кто знает, но задержка выплаты заработной платы более чем на 15 дней является уважительной причиной для отсутствия на работе. До выплаты задержанной суммы сотрудник имеет право временно прекратить работу, предварительно уведомив об этом работодателя в письменной форме», — отмечает эксперт.
10) Плохие условия труда
В этом случае вы также вправе отказаться от выхода на работу. Работодатель должен не только выплачивать зарплату вовремя, но и создавать подходящие условия труда на рабочем месте. Они указаны в санитарных правилах и нормах (СанПиН). Там же прописаны и требования к температуре воздуха и поверхностей, влажности.
«Если в помещении слишком сыро, холодно или жарко, следует обратить внимание руководства на эту проблему. Если оно не решит её, сотрудник может отказаться выходить на работу на законных основаниях, пока условия труда не улучшатся. Кроме того, работник не должен рисковать здоровьем и жизнью, если работодатель нарушает правила охраны труда», — заключила Семенова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»