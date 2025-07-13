Злоумышленники выманивают деньги с поддельных сайтов оплаты платных дорог

«Злоумышленники предлагают оплатить проезд, но после ввода данных карты средства списываются на счета преступников, при этом проезд по дороге не оплачивается», — говорится в публикации.
Кроме того, в ведомстве предупредили, что полученные данные банковских карт используются мошенниками для дальнейших краж.
Также в публикации указано, что наибольшую опасность представляют сайты, замаскированные под оплату Московского скоростного диаметра (МСД), с доменами, имитирующими настоящие.
Напомним, ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что делать при «ошибочном» переводе от мошенников.