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Злоумышленники выманивают деньги с поддельных сайтов оплаты платных дорог

Злоумышленники создают сайты-дубликаты для оплаты проезда по автомагистралям и скоростным дорогам, выманивая деньги россиян. Об этом сообщает официальный Telegram-канал УБК ГУ МВД России по Санкт — Петербургу и Ленинградской области.

Источник: Известия

«Злоумышленники предлагают оплатить проезд, но после ввода данных карты средства списываются на счета преступников, при этом проезд по дороге не оплачивается», — говорится в публикации.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что полученные данные банковских карт используются мошенниками для дальнейших краж.

Также в публикации указано, что наибольшую опасность представляют сайты, замаскированные под оплату Московского скоростного диаметра (МСД), с доменами, имитирующими настоящие.

Напомним, ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что делать при «ошибочном» переводе от мошенников.

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