В ОП предложили ужесточить перевод средств с эскроу-счетов застройщикам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Законодательство по переводу средств с эскроу-счетов застройщикам следует ужесточить, чтобы усилить ответственность последних перед дольщиками и избежать ситуаций, когда после сдачи дома жить в нем люди не могут, а деньги застройщик уже получил. Об этом ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.