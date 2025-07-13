Перечислены регионы России с самой низкой пенсией

С 1 января 2025 года, с учетом последней индексации на 7,3%, средний размер пенсий в Республике Ингушетия −16 546 ₽., в Чеченской Республике — 16 996 ₽., в Республике Дагестан — 17 964 ₽., в Кабардино-Балкарской республике — 17 780 ₽., в Карачаево-Черкесии — 17 887 ₽.
Республики Северо-Кавказского федерального округа находятся в числе регионов с самыми низкими зарплатами. «Например, жители Ингушетии в среднем получают около 40 тысяч рублей в месяц. Это в 4,6 раза меньше, чем, скажем, зарабатывают жители Чукотки», — отмечает экономист.
Средняя зарплата в Кабардино-Балкарии достигла 46 тысяч рублей, что тоже ниже, чем в большинстве регионов страны. «Соответственно, размер пенсий на Северном Кавказе оставляет желать лучшего», — признает эксперт.
Сложная ситуация с зарплатами в вышеперечисленных регионах объясняется рядом факторов:
— высокий уровень безработицы,
— большое количество сельского населения,
— отсутствие промышленных и производственных гигантов,
— низкая инвестиционная активность.
При этом из-за довольно высокого уровня рождаемости и переизбытка рабочей силы в этих регионах сложилась сильная конкуренция за рабочие места.
В таких условиях, по словам Тулупниковой, работодатели не торопятся повышать зарплаты. Значительная доля жителей северокавказских республик не получили необходимого трудового стажа, в результате чего там стало много людей, получающих социальные пенсии, которые скромнее, чем трудовые пенсии.
Эксперт напомнила, что в СССР тоже наблюдался сильный разрыв между региональными пенсиями, но тогда люди при любой пенсии могли удовлетворить основные свои запросы. В сегодняшних реалиях достойный уровень жизни при минимальном размере пенсионных выплат поддерживать проблематично, констатировала Тулупникова.
Очевидно, что разница в размерах пенсий в России продолжит увеличиваться. Среди возможных мер по сокращению такого разрыва — не только создание технопарков в регионах, но и конкретно на юге страны — расширение инвестиций в развитие внутреннего туризма, увеличение объемов субсидий и грантов для фермеров.
Помимо этого, необходима доработка пенсионного законодательства. Ведь растущее число самозанятых, характерное как раз более всего для южных регионов, позволяет формировать пенсионные накопления лишь на добровольной основе.
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