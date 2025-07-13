Россиянам объяснили разницу между созаемщиком и поручителем

На практике для получения кредита основной заемщик нередко привлекает созаемщика, поручителя или даже их обоих. Участие этих лиц позволяет увеличить шансы взять кредит из-за дополнительных гарантий исполнения обязательств перед банком или иной кредитно-финансовой организацией. При этом права, обязанности и ответственность созаемщика и поручителя имеют ряд существенных отличий.
Созаемщик: функции, права, обязанности, риски
Созаемщиком является физлицо, которое вместе с основным заемщиком берет на себя обязательства по погашению долга перед банком. Он вносит кредитные платежи в ситуации, когда основной заемщик по каким-либо причинам не может вовремя исполнять свои обязательства.
Банк перед выдачей кредита проверяет созаемщика также, как и основного заемщика. В частности он выясняет место и стаж работы, уровень дохода и финансовой дисциплины. Результаты проверки оказывают прямое влияние на сумму кредита, ставку и период его предоставления.
Документальное оформление. Созаемщик подписывает вместе с основным заемщиком кредитный договор, а также договор страхования, если это предусмотрено условиями первого соглашения.
Кредитный договор может предусматривать условия, которые позволяют созаемщику быть в курсе графика погашения платежей, состояния текущей задолженности и внесенных основным заемщиком сумм. Обычно вся эта информация доступна в мобильном приложении банка и личном кабинете на сайте кредитной организации.
Права. Основной заемщик не вправе без согласия созаемщика менять условия кредитного договора. Вместе с тем созаемщик после согласования с основным заемщиком может скорректировать условия договора. В частности он вправе попросить банк провести реструктуризацию кредита, то есть продлить его срок и снизить сумму ежемесячного платежа либо предоставить ипотечные каникулы. Также созаемщик может договориться о досрочном погашении кредита.
Созаемщик вправе потребовать от основного заемщика возмещения расходов по выплате долга полностью или частично, в том числе в судебном порядке.
Отметим, что обычно созаемщик не может претендовать на приобретенное на кредитные деньги имущество. Данное право возникает, например, в том случае, если стороны изначально планируют выплачивать кредит поровну и оформили равные права собственности либо они вместе выступают покупателями в рамках договора купли-продажи. Автоматически собственниками становятся лишь супруги, так как приобретаемое ими в кредит имущество считается совместно нажитым, если иные условия не прописаны в брачном контракте.
Обязанности. Созаемщик должен гасить долг перед банком в случае, если основной заемщик перестал перечислять платежи вовремя. Сообщение о просрочке платежа созаемщик получит от банка способом, который прописан в кредитном договоре. Как правило, в течение семи дней приходит sms-сообщение, push-уведомление или электронное письмо. Кроме того, соответствующие данные отобразятся в мобильном приложении банка или в личном кабинете на сайте кредитной организации.
Риски. Непогашенная основным заемщиком часть кредитных обязательств считается долгом созаемщика. История платежей и информация об этом появятся в кредитной истории последнего. В дальнейшем, если созаемщик решит оформить кредит на себя, банки будут определять размер его обязательств с учетом указанной выше задолженности. Таким образом, в интересах созаемщика вносить платежи по кредиту как можно оперативнее.
Отметим, что, если созаемщик не начнет гасить долг основного заемщика добровольно, банк может истребовать деньги в судебном порядке. В случае невыплаты долга после решения суда, представители Федеральной службы судебных приставов могут наложить арест на счета и вклады созаемщика, а также продать его имущество в счет погашения долга.
Поручитель: функции, права, обязанности, риски
Поручителем является физлицо, которое привлекается для дополнительного обеспечения по кредиту и гарантирует возврат банку задолженности в срок, если основной заемщик не выполнил условия кредитного договора.
По сравнению с созаемщиком банк проверяет поручителя менее детально. Его уровень дохода и кредитная история, как правило, не оказывают влияние на сумму кредита, ставку и период его предоставления. При этом доход поручителя должен обеспечивать возможность погашения долга основного заемщика.
Отметим, что, как и в случае с созаемщиком, поручитель не может претендовать на приобретенное на кредитные деньги имущество, если иное не предусмотрено условиями каких-либо других соглашений.
Документальное оформление. Поручитель заключает с банком договор поручительства. Он не подписывает кредитный договор и не может оказывать влияние на его условия. От поручителя также обычно не требуется оформление страховки.
Права и обязанности. Договор поручительства может содержать ограничение ответственности и предусматривать ее лишь в строго определенной части долга.
Если основной заемщик решит увеличить размер кредита, то это не повлияет на обязательства поручителя. Исключением является случай, когда последний сам дал на это согласие и подписал новый договор поручительства.
Поручитель не обязан отслеживать график погашения платежей, а банк не обязан сообщать о сумме непогашенного долга до тех пор, пока основной заемщик вносит деньги согласно графику. При этом часть кредитных организаций в рамках договора или внутренних правил предоставляет поручителям доступ к такой информации.
Чужой кредит не отражают в кредитной истории поручителя, но только в том случае, если основной заемщик вовремя совершает по нему платежи.
Риски. После прекращения основным заемщиком перечисления платежей и образования серьезной просрочки соответствующая обязанность переходит к поручителю. Банк предъявляет последнему требование перечислить платежи за основного заемщика и уплатить штраф за нарушение сроков (если такое условие прописано в договоре поручительства). Период, в течение которого поручитель обязан перечислить деньги, также закрепляют в договоре. Невыполнение поручителем указанных выше требований отразится на его кредитной истории.
Кроме того, банк может потребовать возврата долга в судебном порядке. В случае невыплаты долга после решения суда, представители ФССП могут наложить арест на счета и вклады поручителя, а также продать его имущество в счет погашения долга.
Когда целесообразно быть созаемщиком и поручителем
Выступать в роли созаемщика целесообразно при наличии у сторон общего бюджета и финансовых интересов. Условия кредита могут стать более выгодными, когда его, например, берут члены одной семьи или близкие родственники.
Быть поручителем имеет смысл, когда об этом попросило лицо, которое не является близким родственником, но при этом есть твердое намерение ему помочь и уверенность в исполнении им кредитных обязательств перед банком.
Отметим, что для основного заемщика всегда более выгодным является привлечение созаемщика, чем поручителя. Это позволяет получить кредит на более выгодных условиях и дает больше шансов на его погашение.
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