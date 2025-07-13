Россиянам объяснили разницу между созаемщиком и поручителем

Отметим, что обычно созаемщик не может претендовать на приобретенное на кредитные деньги имущество. Данное право возникает, например, в том случае, если стороны изначально планируют выплачивать кредит поровну и оформили равные права собственности либо они вместе выступают покупателями в рамках договора купли-продажи. Автоматически собственниками становятся лишь супруги, так как приобретаемое ими в кредит имущество считается совместно нажитым, если иные условия не прописаны в брачном контракте.