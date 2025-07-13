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Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 13 июля

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 11 июля 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на шесть месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.

Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 22% годовых. Его предлагает Банк Дом.РФ на сумму от 10 тысяч рублей.

Клиенты Авто Финанс Банка могут открыть вклад под 18,1% годовых на сумму от 100 тысяч рублей.

В Локо-Банке можно открыть вклад под 17,8% годовых на сумму от 300 тысяч рублей.

Вклад под 17,5% годовых можно открыть в трех банках — СМЛТ Банке (от 3 млн рублей), Совкомбанке (от 3 млн рублей) и Энерготрансбанке (от 30 тысяч рублей).

Банк «Дом.РФ» и Совкомбанк также предлагают вклады под 17,4% годовых, на сумму от 10 тысяч рублей каждый.

Вклад на шесть месяцев со ставкой 17,29% годовых предлагает СДМ-Банк на сумму от 1,5 млн рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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