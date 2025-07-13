Тайфун «Данас» нанес сельскому хозяйству Тайваня ущерб в более $85 млн

«Данас» ударил по юго-западу Тайваня в ночь с 6 на 7 июля, тайфун принес с собой ливни и ветер, скорость которого достигала 40 м/с, с порывами до 50 м/с. В результате два человека погибли, 334 пострадали. Без электричества тогда остались более 388 тыс. домохозяйств.