СМИ: мошенники убеждают оставлять деньги в почтовом ящике

Схема выглядит так. Сначала аферисты звонят потенциальным жертвам и заявляют о том, что их средства на банковских карточках или счетах находятся в опасности, и что их якобы кто-то прямо сейчас пытается не санкционировано снять. Чтобы «обезопасить» деньги, мошенрники просят снять их в ближайшем банкомате, положить в конверт и засунуть в почтовый ящик.