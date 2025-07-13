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СМИ: мошенники убеждают оставлять деньги в почтовом ящике

Мошенники в условиях развития систем защиты денежных средств стали уходить в офлайн. О том, какую новую схему разработали злоумышленники, в материале ИА DEITA.RU.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«О том, что аферисты решили придумать физический аналог пресловутого “безопасного счета”, на которой многие годы жулики уговаривали граждан отправлять деньги якобы для их защиты от различных посягательств, рассказали представители ВТБ», — сказано в материале.

Как пишет издание, «безопасным счетом» оказался самый обычный почтовый ящик, который можно найти в каждом подъезде.

Схема выглядит так. Сначала аферисты звонят потенциальным жертвам и заявляют о том, что их средства на банковских карточках или счетах находятся в опасности, и что их якобы кто-то прямо сейчас пытается не санкционировано снять. Чтобы «обезопасить» деньги, мошенрники просят снять их в ближайшем банкомате, положить в конверт и засунуть в почтовый ящик.

«Если жертва соглашается выполнить все эти действия, то мошенникам остаётся просто прийти в подъезд через некоторое время и спокойно вскрыть место хранения налички», — подчеркивает ИА DEITA.RU.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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