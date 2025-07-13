СМИ: мошенники убеждают оставлять деньги в почтовом ящике

Как пишет издание, «безопасным счетом» оказался самый обычный почтовый ящик, который можно найти в каждом подъезде.
Схема выглядит так. Сначала аферисты звонят потенциальным жертвам и заявляют о том, что их средства на банковских карточках или счетах находятся в опасности, и что их якобы кто-то прямо сейчас пытается не санкционировано снять. Чтобы «обезопасить» деньги, мошенрники просят снять их в ближайшем банкомате, положить в конверт и засунуть в почтовый ящик.
«Если жертва соглашается выполнить все эти действия, то мошенникам остаётся просто прийти в подъезд через некоторое время и спокойно вскрыть место хранения налички», — подчеркивает ИА DEITA.RU.
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