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Россиянам рассказали, меняется ли размер пенсии при переезде в другой регион

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT рассказала, как действовать пенсионеру при переезде из одного региона в другой.

Источник: Shutterstock

По её словам, если пенсионер переезжает из одного региона в другой, то ему необходимо обратиться в территориальное отделение Социального фонда России и написать заявление о снятии с учёта по прежнему месту жительства.

«А когда он переедет в новый регион, ему также нужно обратиться в территориальное отделение СФР, предоставив паспорт и уведомление о снятии с учёта по прежнему адресу регистрации. То есть обязательно нужно уведомить о смене места жительства», — рассказала Ярмуш.

Говоря о размере пенсионных выплат, юрист отметила, что страховая часть пенсии одинаковая и рассчитывается в зависимости не от субъекта федерации, а от выслуги лет.

«Но если пенсионер приехал, например, откуда-то из Сибири или Урала в Москву, где минимальный прожиточный уровень жизни выше, то этот новый пенсионер после регистрации по месту жительства в Москве может обратиться в МФЦ с заявлением о предоставлении ему выплаты. Это называется социальная выплата», — добавила собеседница RT.

Она также обратила внимание на то, что пенсионер может обратиться с заявление лично или выдать доверенность на оформление допвыплат своему родственнику или представителю.

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