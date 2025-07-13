Россиянам рассказали, меняется ли размер пенсии при переезде в другой регион

«Но если пенсионер приехал, например, откуда-то из Сибири или Урала в Москву, где минимальный прожиточный уровень жизни выше, то этот новый пенсионер после регистрации по месту жительства в Москве может обратиться в МФЦ с заявлением о предоставлении ему выплаты. Это называется социальная выплата», — добавила собеседница RT.