Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, какие приборы помогут заметно сэкономить на ЖКУ

Современные умные системы, интегрируемые с инфраструктурой зданий, способствуют сокращению расходов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщила операционный директор компании «Теплоком» Елена Фенич.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Артем Геодакян/ТАСС

По ее словам, более 20% потребителей сталкиваются с ненадежной работой устаревших приборов, что приводит к некорректным расчетам.

«Более 20% потребителей сталкиваются с непредсказуемыми счетами из-за некорректной работы изношенных систем учета. Современные системы учета позволяют точно контролировать фактическое потребление, исключая переплаты по нормативам, оперативно выявлять утечки и неисправности, планировать расходы на основе реальных данных и автоматически регулировать подачу ресурсов. Умные системы интегрируются с инфраструктурой зданий и контролируют температуру, давление, расход воды и энергии в реальном времени», — подчеркнула Фенич NEWS.ru.

Эксперт уточнила, что при возникновении сбоев такие системы быстро подают сигнал, позволяя предотвратить перерасход ресурсов. Кроме того, современные тепло- и водомеры рассчитаны на срок службы более 10 лет и требуют минимального обслуживания, окупаясь на практике за два-три года.

«В одном жилом комплексе с 500 квартирами установка системы учета сократила затраты на 18%. При стоимости оборудования 10 млн рублей вложения окупились за два года. Точный учет потребления и возможность прогнозирования расходов помогают управляющим компаниям и собственникам эффективно планировать бюджет на коммунальные услуги, что особенно важно в условиях постоянного роста тарифов», — добавила Фенич.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»