Россиянам рассказали, какие приборы помогут заметно сэкономить на ЖКУ

Эксперт уточнила, что при возникновении сбоев такие системы быстро подают сигнал, позволяя предотвратить перерасход ресурсов. Кроме того, современные тепло- и водомеры рассчитаны на срок службы более 10 лет и требуют минимального обслуживания, окупаясь на практике за два-три года.