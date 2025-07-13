Россиянам рассказали, какие приборы помогут заметно сэкономить на ЖКУ

По ее словам, более 20% потребителей сталкиваются с ненадежной работой устаревших приборов, что приводит к некорректным расчетам.
«Более 20% потребителей сталкиваются с непредсказуемыми счетами из-за некорректной работы изношенных систем учета. Современные системы учета позволяют точно контролировать фактическое потребление, исключая переплаты по нормативам, оперативно выявлять утечки и неисправности, планировать расходы на основе реальных данных и автоматически регулировать подачу ресурсов. Умные системы интегрируются с инфраструктурой зданий и контролируют температуру, давление, расход воды и энергии в реальном времени», — подчеркнула Фенич NEWS.ru.
Эксперт уточнила, что при возникновении сбоев такие системы быстро подают сигнал, позволяя предотвратить перерасход ресурсов. Кроме того, современные тепло- и водомеры рассчитаны на срок службы более 10 лет и требуют минимального обслуживания, окупаясь на практике за два-три года.
«В одном жилом комплексе с 500 квартирами установка системы учета сократила затраты на 18%. При стоимости оборудования 10 млн рублей вложения окупились за два года. Точный учет потребления и возможность прогнозирования расходов помогают управляющим компаниям и собственникам эффективно планировать бюджет на коммунальные услуги, что особенно важно в условиях постоянного роста тарифов», — добавила Фенич.
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