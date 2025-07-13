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Россиянам напомнили о необходимости оплатить налог по 3-НДФЛ

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российским налогоплательщикам, представившим в налоговую службу декларации о доходах за 2024 год, необходимо заплатить подоходный налог до конца дня 15 июля, рассказала РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова.

Источник: © РИА Новости

«Оплатить налог на доходы по форме 3-НДФЛ нужно не позднее 15 июля года, следующего за отчетным. Начиная с 16 июля за каждый день просрочки будет начисляться пеня», — напомнила эксперт.

В большинстве случаев подоходный налог в России удерживают налоговые агенты, и россиянам не нужно подавать декларации. Например, при выплате зарплаты налог исчисляет и удерживает работодатель.

Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, попадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает НДФЛ. Например, при продаже или сдаче в аренду квартиры, получении крупных подарков не от родственников и ряде других.

Подоходный налог с доходов, полученных в 2024 году, взимается по ставке 13 процентов, а если общая сумма доходов превысила за год пять миллионов рублей — превышение облагается по ставке 15 процентов.

Деградацию о доходах за 2024 год, с которых не был удержан налог, надо было подать до 30 апреля, а срок уплаты налога истекает 15 июля.

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