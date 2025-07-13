Россиянам напомнили о необходимости оплатить налог по 3-НДФЛ

Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, попадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает НДФЛ. Например, при продаже или сдаче в аренду квартиры, получении крупных подарков не от родственников и ряде других.