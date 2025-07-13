В большинстве случаев подоходный налог в России удерживают налоговые агенты, и россиянам не нужно подавать декларации. Например, при выплате зарплаты налог исчисляет и удерживает работодатель.
Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, попадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает НДФЛ. Например, при продаже или сдаче в аренду квартиры, получении крупных подарков не от родственников и ряде других.
Подоходный налог с доходов, полученных в 2024 году, взимается по ставке 13 процентов, а если общая сумма доходов превысила за год пять миллионов рублей — превышение облагается по ставке 15 процентов.
Деградацию о доходах за 2024 год, с которых не был удержан налог, надо было подать до 30 апреля, а срок уплаты налога истекает 15 июля.