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Россиянам напомнили о налоговом вычете за ГТО

С 2025 года россияне могут получить налоговый вычет за сдачу норм ГТО («Готов к труду и обороне»). О том, кто имеет право на льготу, как уменьшить налогооблагаемую базу и куда обращаться за вычетом — в материале Финансов Mail.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Getty Images/Unsplash

Кто может сдавать

Нормы ГТО можно сдавать с 6 лет. Комплекс состоит из 18 ступеней с нормативами для каждой возрастной группы. К сдаче допускаются россияне I или II группы здоровья, прошедшие диспансеризацию.

Сдавать нормативы можно в течение календарного года. Если все испытания будут выполнены успешно, то сдавшему присвоят золотой, серебряный или бронзовый значок «Готов к труду и обороне».

Размер вычета

Возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ за сдачу ГТО появилась только в этом году. На вычет имеют право те граждане, которые работают официально и каждый месяц уплачивают налог на доходы физических лиц.

Размер вычета — 18 тыс. рублей. На эту сумму разрешено уменьшить налогооблагаемую базу. К примеру, если доход гражданина составляет 700 тыс. рублей в год, то при наличии любого значка ГТО налогооблагаемая база будет уменьшена на 18 тыс. рублей и составит 682 тыс. рублей. То есть сумма НДФЛ за год будет не 91 тыс. рублей (13% от 700 тыс. рублей), а 88 660 тыс. рублей (13% от 682 тыс. рублей). Экономия составит 2340 рублей.

При этом важно помнить, что право на вычет есть только в том году, в котором был присвоен либо подтвержден значок ГТО, а также пройдена диспансеризация.

Как получить

Получить налоговый вычет за ГТО можно двумя способами. Так, можно оформить льготу у работодателя через отдел кадров. Это можно сделать в любое время до конца календарного года, но не раньше того месяца, когда сдали нормативы ГТО и прошли диспансеризацию.

Чтобы оформить вычет через налоговую, придется подождать подождать окончания календарного года. Из документов понадобятся справка о доходах за 2025 год, копия удостоверения ГТО, справка из медицинской организации о прохождении диспансеризации и реквизиты банковского счета.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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