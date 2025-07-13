Россиянам напомнили о налоговом вычете за ГТО

Размер вычета — 18 тыс. рублей. На эту сумму разрешено уменьшить налогооблагаемую базу. К примеру, если доход гражданина составляет 700 тыс. рублей в год, то при наличии любого значка ГТО налогооблагаемая база будет уменьшена на 18 тыс. рублей и составит 682 тыс. рублей. То есть сумма НДФЛ за год будет не 91 тыс. рублей (13% от 700 тыс. рублей), а 88 660 тыс. рублей (13% от 682 тыс. рублей). Экономия составит 2340 рублей.