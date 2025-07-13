Россиянам напомнили о налоговом вычете за ГТО

Кто может сдавать
Нормы ГТО можно сдавать с 6 лет. Комплекс состоит из 18 ступеней с нормативами для каждой возрастной группы. К сдаче допускаются россияне I или II группы здоровья, прошедшие диспансеризацию.
Сдавать нормативы можно в течение календарного года. Если все испытания будут выполнены успешно, то сдавшему присвоят золотой, серебряный или бронзовый значок «Готов к труду и обороне».
Размер вычета
Размер вычета — 18 тыс. рублей. На эту сумму разрешено уменьшить налогооблагаемую базу. К примеру, если доход гражданина составляет 700 тыс. рублей в год, то при наличии любого значка ГТО налогооблагаемая база будет уменьшена на 18 тыс. рублей и составит 682 тыс. рублей. То есть сумма НДФЛ за год будет не 91 тыс. рублей (13% от 700 тыс. рублей), а 88 660 тыс. рублей (13% от 682 тыс. рублей). Экономия составит 2340 рублей.
При этом важно помнить, что право на вычет есть только в том году, в котором был присвоен либо подтвержден значок ГТО, а также пройдена диспансеризация.
Как получить
Получить налоговый вычет за ГТО можно двумя способами. Так, можно оформить льготу у работодателя через отдел кадров. Это можно сделать в любое время до конца календарного года, но не раньше того месяца, когда сдали нормативы ГТО и прошли диспансеризацию.
Чтобы оформить вычет через налоговую, придется подождать подождать окончания календарного года. Из документов понадобятся справка о доходах за 2025 год, копия удостоверения ГТО, справка из медицинской организации о прохождении диспансеризации и реквизиты банковского счета.
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