Казахстан стал главным импортером российского шоколада

Самым большим импортером шоколада из России стал Казахстан — поставки в эту страну за январь-апрель 2025 года составили 78,3 миллиона долларов. Следом расположились и другие соседи России: Азербайджан (23,4 миллиона долларов), Узбекистан (21,4 миллиона), Киргизия (14,7 миллиона) и Грузия (8 миллионов). Также в числе лидеров, судя по данным прошлых лет, могла бы быть и Белоруссия, однако с 2022 года страна не раскрывает подробностей статистики по торговле.
Китай стал шестым по величине покупателем российского шоколада с импортом на 7,4 миллиона долларов. Далее идут Армения с 5,7 миллиона долларов, Сербия с 3 миллионами и Молдавия с 2,4 миллиона. Замкнула топ-10 Германия с 2,1 миллиона долларов.
За ними в топ-15 расположились США (970 тысяч долларов), Израиль (790 тысяч), Саудовская Аравия (426 тысяч), Латвия (418 тысяч) и Болгария (355 тысяч).
Среди этих стран больше всего за год интерес к шоколаду из России вырос у Болгарии — в 4,1 раза, Саудовской Аравии — в 1,8 раза, а также Казахстана, Сербии и Азербайджана — в 1,3 раза.