Эксперт оценил, введет ли Трамп пошлины в 500% на импорт из России

Ранее сообщалось, что глава Белого дома рассматривает возможность введения 500%-ные пошлин против стран, которые покупают российскую нефть.
Как отметил Юшков, беседуя с «Газетой.Ru», такой законопроект может быть принят, и он, по мнению американских элит, станет некой главной мерой устрашения России. При этом далеко не факт, что такое решение примет сам Трамп.
«Во-первых, там есть отсрочка на 180 дней, и она явно будет применена. Мы видим эту практику и на примере пошлин США в отношении других стран — их в рамках торговой войны тоже сначала объявили, потом заморозили, идут переговоры. Я думаю, что сейчас такая же логика может быть, что вот, принят закон, поэтому Россия — учти. Приходите договариваться, чтоб мы не применили. Но на практике это пока все-таки выглядит как некий блеф. Потому что, как ни крути, любой результат применения этих санкций негативен для самих Соединенных Штатов», — пояснил эксперт.
Кроме того, указал он, если страны-импортеры российской нефти испугаются пошлин и не будут ее покупать, то России придется сократить добычу и экспорт. В результате на мировом рынке резко возникнет большой дефицит нефтепродуктов.
Юшков объяснил, что Россия вряд ли сможет найти покупателей на те объемы, которые идут в Китай и Индию. Значит, придется сокращать добычу и экспорт.
«Это приведет к тому, что нефть подорожает до трехзначных значений — 150−200 долларов за баррель вполне может быть в моменте на таком шоке. И пострадают импортер, к которым, в том числе, относятся и США, и страны Евросоюза. И тогда будет все то, против чего Трамп борется: разгонится инфляция, будут огромные ставки в США, и это будет тормозить развитие американской экономики. Они перейдут обратно в рецессию. И избиратель “спасибо” за сверхдорогой бензин и дизель Трампу тоже не скажет. Он сам в свое время критиковал демократов за то, что при них был исторический рекорд по стоимости топлива», — заключил эксперт.
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