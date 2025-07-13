Эксперт оценил, введет ли Трамп пошлины в 500% на импорт из России

«Это приведет к тому, что нефть подорожает до трехзначных значений — 150−200 долларов за баррель вполне может быть в моменте на таком шоке. И пострадают импортер, к которым, в том числе, относятся и США, и страны Евросоюза. И тогда будет все то, против чего Трамп борется: разгонится инфляция, будут огромные ставки в США, и это будет тормозить развитие американской экономики. Они перейдут обратно в рецессию. И избиратель “спасибо” за сверхдорогой бензин и дизель Трампу тоже не скажет. Он сам в свое время критиковал демократов за то, что при них был исторический рекорд по стоимости топлива», — заключил эксперт.