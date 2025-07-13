Эксперт назвал лучшее время года для покупки дачи

«Также в летнюю погоду легче заметить недостатки, которые могут быть скрыты под листвой, снегом или мерзлой земли. Более того, вы можете посмотреть дом внутри — понять, насколько в нем прохладно в летний зной, как работают коммуникации, почувствовать себя его жильцом и понять, комфортно вам или нет», — пояснил он.
Осенью, по окончанию сезона, как правило, происходит спад цен, и владельцы более настроены на переговоры. В это время года есть возможность проверить, как дом сохраняет тепло, не заливается ли внутрь дождь, не продувается ли конструкция.
«При покупке тщательно осмотрите участок и дом — в это время года видно состояние растений, наличие возможных проблем с дренажом. Обратите внимание на коммуникации: проверьте, как работает водоснабжение, электричество и отопление», — посоветовал специалист.
Он также порекомендовал посмотреть на инфраструктуру района — как далеко расположены ближайшие населенные пункты, магазины, медицинские учреждения, доступен ли поблизости общественный транспорт. Стоит понаблюдать и за соседями, ведь они во многом создают атмосферу вокруг. И, наконец, важно учитывать сезонные факторы, такие как возможность наводнений или затоплений. Все эти моменты помогут принять более взвешенное решение.
Кроме того, важно тщательно изучить документы на собственность, чтобы убедиться в их чистоте и отсутствии обременений.
При покупке дома осенью стоит обратить внимание на состояние дома и участка в условиях смены погоды.
«Проверьте состояние крыши и водостоков, так как первые дожди могут выявить протечки, а это с большой долью вероятности потребует дополнительных вложений в ремонт. Также стоит осмотреть фундамент и стену на предмет трещин и признаков сырости, чтобы убедиться в их надежности перед зимним сезоном», — отметил Коршунов.
По его словам, нужно обратить внимание на систему отопления, проверить ее работоспособность перед холодами. Кроме того, стоит отметить, какие материалы использованы в строительстве и отделке дома, — важно, чтобы они были пожаробезопасными.
«Оцените состояние сада или огорода. Также уточните, как добираться до дачи в зимний период, учитывая возможные изменения в транспортной доступности», — заключил он.
Ранее, 16 мая, сообщалось, что каждый пятый россиянин хотел бы выставить на продажу дачу с целью покупки квартиры в столице. При этом каждый третий (33%) оценивает свою загородную недвижимость в сумму от 6 млн до 10 млн рублей, следует из результатов исследования компании Level Group.