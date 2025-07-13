Эксперт назвал лучшее время года для покупки дачи

Он также порекомендовал посмотреть на инфраструктуру района — как далеко расположены ближайшие населенные пункты, магазины, медицинские учреждения, доступен ли поблизости общественный транспорт. Стоит понаблюдать и за соседями, ведь они во многом создают атмосферу вокруг. И, наконец, важно учитывать сезонные факторы, такие как возможность наводнений или затоплений. Все эти моменты помогут принять более взвешенное решение.