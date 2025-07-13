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Дубай инвестирует 800 миллионов долларов в сирийский порт Тартус

ДУБАЙ, 13 июл — РИА Новости. Дубайский портовый оператор DP World подписал на 30 лет соглашение с Управлением морских портов и наземных погранпереходов Сирии об управлении портом Тартус, по которому инвестирует 800 миллионов долларов в развитие его инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.

Источник: Reuters

«В рамках соглашения DP World инвестирует 800 миллионов долларов в течение срока действия концессии в модернизацию инфраструктуры порта и превращение его в важнейший региональный торговый узел, соединяющий Южную Европу, Ближний Восток и Северную Африку», — сообщается в пресс-релизе.

На церемонии подписания соглашения присутствовал президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа.

В январе сирийская газета Al Watan сообщала со ссылкой на директора таможни Тартуса, что новое сирийское правительство аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом города, заключенное в 2019 году с российской стороной. В мае сирийские власти подписали меморандум о взаимопонимании с DP World для инвестиций в порт Тартус.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о расторжении Дамаском инвестсоглашения по управлению портом Тартус, заявил, что Россия продолжает контактировать с новым руководством Сирии по всем актуальным вопросам.

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