Депутат рассказал о семейной налоговой выплате

«С 2026 года в России начнет действовать семейная налоговая выплата, суть которой заключается в возврате части ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Речь идет о перерасчете налога по пониженной ставке в 6% вместо стандартных 13%. Разница между этими величинами — те самые 7% от налогооблагаемой базы — и составит сумму, которую государство вернет работающему родителю при соблюдении определенных условий. Возврат производится по итогам года, то есть налог платится в обычном порядке, а затем, при подаче заявления, можно получить разницу. Именно эта схема позволяет говорить не о снижении ставки, а о прямой выплате», — пояснил он в беседе с ТАСС.