Депутат рассказал о семейной налоговой выплате

«С 2026 года в России начнет действовать семейная налоговая выплата, суть которой заключается в возврате части ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Речь идет о перерасчете налога по пониженной ставке в 6% вместо стандартных 13%. Разница между этими величинами — те самые 7% от налогооблагаемой базы — и составит сумму, которую государство вернет работающему родителю при соблюдении определенных условий. Возврат производится по итогам года, то есть налог платится в обычном порядке, а затем, при подаче заявления, можно получить разницу. Именно эта схема позволяет говорить не о снижении ставки, а о прямой выплате», — пояснил он в беседе с ТАСС.
Парламентарий подчеркнул, что диапазон суммы выплаты — от 56 тыс. до 189 тыс. рублей в год — формируется в зависимости от уровня дохода и количества детей, но прямой зависимости исключительно от числа детей здесь нет.
По его словам, выплата рассчитывается на основании конкретной налоговой базы: чем больше доход, облагаемый НДФЛ, тем выше итоговая сумма к возврату, но только в пределах, при которых семья сохраняет право на участие в программе.
«Это означает, что даже семья с тремя и более детьми может получить минимальный размер, если у одного из родителей была невысокая официальная зарплата. И наоборот: семья с двумя детьми и достойным доходом, вписывающимся в рамки установленного ограничения, может получить максимальную сумму. В среднем, по расчетам, семья из четырех человек с доходом около 1,3 миллиона рублей в год получит выплату в верхней части установленного диапазона», — добавил Гаврилов.
При этом депутат уточнил, что основанием для определения права на получение выплаты служит не только число детей, но и другие условия. Так, родители быть официально трудоустроены, иметь статус налоговых резидентов РФ, воспитывать минимум двоих несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет, и при этом доход на одного члена семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума, действующего в регионе проживания.
Основанием для отказа в выплате будет наличие задолженности по алиментам и имущественное ограничение — но методика оценки последнего пока не утверждена.
Для получения выплаты, продолжил депутат, родителям необходимо будет направить заявление в Социальный фонд России через портал «Госуслуги» или в клиентской службе Фонда с июня по октябрь года, следующего за отчетным.
«Каждый год семья будет заново подтверждать право на выплату, поскольку доход и имущественное положение могут измениться», — заключил Гаврилов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».