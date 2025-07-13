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Депутат рассказал о семейной налоговой выплате

Семейная налоговая выплата начнет действовать в России с 2026 года, ее сумма составит от 56 тыс. до 189 тыс. рублей в год, заявил Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«С 2026 года в России начнет действовать семейная налоговая выплата, суть которой заключается в возврате части ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Речь идет о перерасчете налога по пониженной ставке в 6% вместо стандартных 13%. Разница между этими величинами — те самые 7% от налогооблагаемой базы — и составит сумму, которую государство вернет работающему родителю при соблюдении определенных условий. Возврат производится по итогам года, то есть налог платится в обычном порядке, а затем, при подаче заявления, можно получить разницу. Именно эта схема позволяет говорить не о снижении ставки, а о прямой выплате», — пояснил он в беседе с ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что диапазон суммы выплаты — от 56 тыс. до 189 тыс. рублей в год — формируется в зависимости от уровня дохода и количества детей, но прямой зависимости исключительно от числа детей здесь нет.

По его словам, выплата рассчитывается на основании конкретной налоговой базы: чем больше доход, облагаемый НДФЛ, тем выше итоговая сумма к возврату, но только в пределах, при которых семья сохраняет право на участие в программе.

«Это означает, что даже семья с тремя и более детьми может получить минимальный размер, если у одного из родителей была невысокая официальная зарплата. И наоборот: семья с двумя детьми и достойным доходом, вписывающимся в рамки установленного ограничения, может получить максимальную сумму. В среднем, по расчетам, семья из четырех человек с доходом около 1,3 миллиона рублей в год получит выплату в верхней части установленного диапазона», — добавил Гаврилов.

При этом депутат уточнил, что основанием для определения права на получение выплаты служит не только число детей, но и другие условия. Так, родители быть официально трудоустроены, иметь статус налоговых резидентов РФ, воспитывать минимум двоих несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет, и при этом доход на одного члена семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума, действующего в регионе проживания.

Основанием для отказа в выплате будет наличие задолженности по алиментам и имущественное ограничение — но методика оценки последнего пока не утверждена.

Для получения выплаты, продолжил депутат, родителям необходимо будет направить заявление в Социальный фонд России через портал «Госуслуги» или в клиентской службе Фонда с июня по октябрь года, следующего за отчетным.

«Каждый год семья будет заново подтверждать право на выплату, поскольку доход и имущественное положение могут измениться», — заключил Гаврилов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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