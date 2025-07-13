Депутат научил, как сэкономить на оплате ЖКУ в жару

«В аномальную жару, которая пришла в Москву и Подмосковье на текущей неделе, хочу дать несколько советов, как сэкономить на ЖКУ в эти дни. Основным источником расходов в жару является использование кондиционеров и вентиляторов, следует оптимизировать их использование. Устанавливайте температуру на уровне 24−26 градусов — это достаточно комфортная температура для работы, для жизни в целом, и она, в отличие от 20 градусов, здорово экономит электроэнергию», — отметил он агентству РИА Новости.