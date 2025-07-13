Депутат научил, как сэкономить на оплате ЖКУ в жару

«В аномальную жару, которая пришла в Москву и Подмосковье на текущей неделе, хочу дать несколько советов, как сэкономить на ЖКУ в эти дни. Основным источником расходов в жару является использование кондиционеров и вентиляторов, следует оптимизировать их использование. Устанавливайте температуру на уровне 24−26 градусов — это достаточно комфортная температура для работы, для жизни в целом, и она, в отличие от 20 градусов, здорово экономит электроэнергию», — отметил он агентству РИА Новости.
Кроме того, россияне могут использовать кондиционер с таймером и программой автоматического поддержания температуры, чтобы прибор работал только тогда, когда помещение нагревается выше установленной температуры. Для эффективной работы прибора депутат посоветовал соблюдать должный уход и регулярное очищение фильтров.
«Используйте природные методы охлаждения. Открывайте окна рано утром и поздно вечером, чтобы снизить температуру внутри без дополнительной нагрузки на электросети. В дневное время закрывайте шторы или жалюзи, чтобы не допустить нагрева помещений. Еще можно поставить возле окон горшки с высокими растениями — это поможет снизить нагрев внутри», — добавил Колунов.
Он также предложил обеспечить теплоизоляцию, которая будет удерживать прохладу внутри и не пускать тепло извне. Также россиянам стоит рационально использовать бытовую технику, готовить, стирать и так далее в утренние или вечерние часы, чтобы не нагревать дом в жару, закд.чил депутат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».