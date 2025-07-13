День рождения Банка России: главные события за 35 лет

С 1 апреля 2025 года Банк России получил полномочия устанавливать МПЛ по ипотеке для ограничения доли высокорискованных кредитов в выдачах. Банк России принял решение установить на III квартал 2025 года МПЛ по ипотеке на уровне, который позволит не ухудшать сложившуюся структуру выдач наиболее рискованных кредитов (с уровнем ПДН более 50% и первоначальным взносом менее 20%). Поскольку лимиты установлены с небольшим запасом с учетом неравномерности структуры выдач у отдельных банков, их введение не окажет влияния на предложение ипотечных кредитов.