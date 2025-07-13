День рождения Банка России: главные события за 35 лет

Немного о ЦБ
Центральный банк в целом — это мегарелудятор, высшее звено банковской системы России, финансовая структура, имеющая исключительное право на выпуск национальной валюты и отвечающая за защиту и обеспечение стабильности рубля.
В число его целей входят защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы, стабильное развитие платежной системы России, развитие и обеспечение стабильности финансового рынка страны.
1990-е
13 июля 1990 года был образован будущий Банк России — Госбанк РСФСР. Его основные задачи — регулирование денежного обращения, обеспечение устойчивости рубля, организация расчетов и кассового обслуживания, надзор за деятельностью акционерных коммерческих банков и других кредитных учреждений, а также осуществление операций по внешнеэкономической деятельности.
В 1991 году от имени Государственного банка СССР стали выпускаться денежные билеты 1, 3 и 5 рублей (до этого официально именовавшиеся «государственными казначейскими билетами СССР»), разменные и курсовые монеты от 10 копеек до 10 рублей.
Центральный банк РСФСР признан единственным на территории республики органом государственного денежно-кредитного и валютного регулирования.
Выпущены первые курсовые монеты и банкноты Банка России. На монетах появилось изображение двуглавого орла без корон, скипетра и державы, выполненное в 1917 году художником И. Я. Билибиным для государственного герба Российской республики.
В тот же год была выпущена первая памятная монета Банка России номиналом 1 рубль. Она была выполнена из мельхиора (медно-никелевого сплава) и посвящена годовщине государственного суверенитета России.
Единый рыночный курс рубля по отношению к иностранным валютам стал устанавливаться по итогам торгов на Московской межбанковской валютной бирже. Кроме того, был начат процесс передачи Банком России функций кассового исполнения государственного бюджета вновь созданному Федеральному казначейству.
В 1993 году были выпущены первые памятные монеты Банка России из золота, серебра, платины и палладия. А в 1995-м регулятор создал систему надзора и инспектирования коммерческих банков, а также систему валютного регулирования и валютного контроля. В качестве агента Министерства финансов Банк России организовал рынок государственных ценных бумаг.
В тот же год Банк России перестал использовать прямые кредиты для финансирования дефицита федерального бюджета и предоставлять целевые централизованные кредиты отраслям экономики.
12 апреля 1998 года Государственная Дума РФ приняла Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Закон закреплял за Банком России функции эмиссионного центра, рефинансирования коммерческих банков, банковского регулирования и надзора, валютного регулирования и валютного контроля.
В 1998 году была проведена деноминация российского рубля в соотношении 1000:1.
Вышли в обращение разменные и курсовые монеты Банка России номиналами 1,5, 10, 50 копеек, а также 1, 2 и 5 рублей. Основным элементом оформления разменных монет стало стилизованное изображение св. Георгия Победоносца. На курсовых монетах размещалась эмблема Банка России в виде двуглавого орла без короны, скипетра и державы.
2000-е
В 2001 году начинается реформирование банковского сектора, что было необходимо для укрепления устойчивости финансового сектора и развития экономики страны.
Банк России в 2003 году работал над усовершенствованием банковского надзора и отчетности за счет внедрения системы международных стандартов (МСФО).
В 2009-м году регулятор ввел в обращение новый вид курсовой монеты номиналом 10 рублей, изготовленной из стали с латунным гальванопокрытием. В 2010-м на Санкт-Петербургском монетном дворе выпущена первая в Российской Федерации пятикилограммовая золотая памятная монета номиналом 50 000 рублей.
2010-е
В 2013 году Банк России получил функции мегарегулятора, став органом регулирования и надзора за всеми участниками финансового сектора, включая банки, биржи, страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды.
Кроме того, была выпущена первая памятная банкнота Банка России. Купюра достоинством 100 рублей была посвящена XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским играм в Сочи в 2014 году.
В 2013 году Банком России официально утвержден символ рубля, выбранный по итогам народного голосования.
В июле 2014 года было создано Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК) — оператор платежной системы «Мир», операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей. 100% акций НСПК принадлежит Банку России.
Началось активное очищение финансового сектора — с рынка выводились неустойчивые и недобросовестные участники. Этот процесс занял несколько лет и позволил увеличить надежность и устойчивость финансовых организаций, повысить справедливую конкуренцию на рынке.
В 2015 году Банк России определил количественной целью денежно-кредитной политики снижение годовой инфляции до 4% и ее поддержание на этом уровне в дальнейшем.
В тот же год была создана платежная система «Мир» — национальная российская платежная система. Первые карты новой платежной системы выпущены в декабре 2015 года.
В 2016 году завершилось формирование системы гарантирования пенсионных накоплений. В систему гарантирования прав застрахованных лиц включены 46 НПФ.
На монетах Банка России вместо эмблемы банка — двуглавого орла без корон, скипетра и державы — стали изображать Государственный герб Российской Федерации.
Тогда же регулятор ввел обязательную продажу полисов ОСАГО в виде электронного документа. ЦБ также выпустил в обращение банкноты новых номиналов — 200 и 2000 рублей.
В 2018 году регулятор запустил механизм биометрической удаленной идентификации граждан для получения финансовых услуг.
Была выпущена первая в стране купюра, полностью изготовленная из полимерных материалов, — памятная банкнота достоинством 100 рублей, посвященная чемпионату мира по футболу 2018 года.
Деньги граждан — участников долевого строительства жилья с 1 июля 2019 года стали размещаться только на счетах эскроу в банках. Реформа позволила обеспечить сохранность средств людей и пресечь появление новых обманутых дольщиков.
2020-е
2020 год прошел для всего мира под знаком коронавируса. Запреты и ограничения, направленные на замедление распространения вируса и сохранение здоровья людей, помогли спасти жизни, но создали серьезное давление на экономику. Поэтому были приняты решения о кредитных каникулах для граждан и бизнеса. Благодаря инструментам макропруденциальной политики и регуляторным послаблениям Банка России банки смогли высвободить капитал для расширения кредитования отечественных компаний. Снижение ключевой ставки до исторического минимума в 4,25% способствовало быстрому восстановлению экономики.
2022 год из-за масштабных санкций стал переломным для российской финансовой системы. В конце февраля — марте Банк России принял широкие антикризисные меры, которые позволили сохранить устойчивость всей финансовой системы во время острой фазы кризиса и защитить сбережения граждан.
В июле 2022 года Банк России запустил в работу платформу «Знай своего клиента». Сервис распределяет всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на три группы риска проведения подозрительных операций и ежедневно предоставляет банкам эту информацию.
Банк России установил порядок приостановки продаж и возврата денег потребителям финансовых услуг при мисселинге. Меры могут применяться, если финансовая организация при продаже утаивает от потребителей важную информацию, вводит клиентов в заблуждение или продает один финансовый продукт под видом другого.
В 2023 году Банк России завершил обзор денежно-кредитной политики — всесторонний анализ условий проведения денежно-кредитной политики и ее результатов за период таргетирования инфляции. По его итогам Банк России принял решение сохранить цель по инфляции вблизи 4%.
С октября 2023 года между Банком России и МВД России начался обмен информацией о мошеннических банковских операциях, который позволил усилить противодействие мошенникам.
Принят закон, закрепляющий правовые нормы для введения в России цифрового рубля. Банк России разработал логотип цифрового рубля и начал пилотный проект по тестированию операций с реальными цифровыми рублями.
С начала 2023 года действует государственная система гарантирования добровольных пенсионных сбережений граждан на случай банкротства НПФ или аннулирования его лицензии.
С 1 января 2024 года стал постоянным механизм кредитных каникул для потребительских кредитов и займов, которые заемщик может оформить при значительном снижении своих доходов, а также потерях, связанных с чрезвычайной ситуацией.
С этой же даты инвесторам стал доступен индивидуальный инвестиционный счет третьего типа, минимальный срок владения которым составит 5 лет. С 2027 года этот срок будет увеличиться каждый год еще на год, пока составит 10 лет.
В начале 2024 года при участии Банка России запущена программа долгосрочных сбережений — новый финансовый продукт, который позволяет получать дополнительную прибавку к пенсии и создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.
С июля 2024 года по закону банки обязаны соблюдать двухдневный период охлаждения для переводов на подозрительные счета, содержащиеся в базе данных Банка России. За эти два дня человек может отказаться от совершенного перевода. Если банк проведет его до окончания периода охлаждения, то будет обязан компенсировать клиенту его потери. Также закон обязывает банки отключать доступ к дистанционному обслуживанию лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег, если информация о совершенных ими противоправных действиях поступила от МВД.
25 октября 2024 года Банк России поднял ставку до рекордных 21% годовых.
С 1 марта 2025 года Банк России расширил применение счетов эскроу на строительство частных жилых домов, предоставив гражданам те же преимущества, что и при покупке квартиры в многоквартирном доме.
В тот же день в России ввели самозапрет на заключение договоров потребительских кредитов (займов). Гражданин может установить в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ним кредитными организациями и (или) микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита (займа).
С 1 апреля 2025 года Банк России получил полномочия устанавливать МПЛ по ипотеке для ограничения доли высокорискованных кредитов в выдачах. Банк России принял решение установить на III квартал 2025 года МПЛ по ипотеке на уровне, который позволит не ухудшать сложившуюся структуру выдач наиболее рискованных кредитов (с уровнем ПДН более 50% и первоначальным взносом менее 20%). Поскольку лимиты установлены с небольшим запасом с учетом неравномерности структуры выдач у отдельных банков, их введение не окажет влияния на предложение ипотечных кредитов.
С 1 июня 2025 года банки получили право блокировать подозрительные операции и временно ограничивать снятие наличных через банкоматы, если есть подозрение на давление на клиента.
6 июня 2025 года Банк России впервые с октября прошлого года понизил ключевую ставку до 20% годовых.
С 1 июля 2025 года вступили в силу новые правила, ограничивающие выдачу ипотечных и автокредитов заемщикам с повышенными рисками (высокая долговая нагрузка, низкий первоначальный взнос, нестабильный доход). Банк России установил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным кредитам на III квартал 2025 года и снизил макропруденциальные надбавки по новым ипотечным кредитам с 1 июля 2025 года.
Кроме того, крупнейшие банки должны обеспечить возможность проведения операций с цифровыми рублями (открытие, пополнение, переводы, прием к оплате) для своих клиентов.
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