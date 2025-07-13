Ценное время: стоимость жилья на вторичном рынке понизилась

В 26 городах России в июне снизились цены на вторичном рынке жилья — после длительного периода стагнации, сообщили «Известиям» аналитики. В частности, в Москве и Ростове-на-Дону. Падение стоимости в зависимости от города составило 3−4% а дешевле всего купить квартиру можно в Брянске, Смоленске и Липецке. Колебания стоимости укладываются в традиционный сезонный тренд, полагают эксперты. О том, продолжится ли падение и когда выгоднее покупать квартиру, — в материале «Известий».
Где снизились цены на квартиры
Цены на квартиры на вторичном рынке России за месяц снизились на 3%, сообщили «Известиям» аналитики. В частности, в Москве «вторичка» подешевела на 4%, в Ижевске — на 3%, в Ростове-на-Дону — на 2%, в Томске, Омске, Кемерове, Брянске и Барнауле — на 1%, уточнили в «Авито Недвижимости».
Дешевле всего сейчас купить квартиру на вторичном рынке в Брянске, Смоленске, Ульяновске, Астрахани, Липецке, Калуге, Рязани, Твери и Иванове. Стоимость недвижимости в этих городах составляет от 4,5 млн до 5 млн рублей.
В целом с начала года на рынке вторичной недвижимости российских городов-миллионников наблюдается умеренный рост цен, рассказал «Известиям» коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. Лидером по росту стоимости квадратного метра стала Пермь: за полгода медианная стоимость увеличилась на 7,9% — до 109 тыс. рублей. Также заметный ценовой прирост отмечен в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. В Москве и Санкт-Петербурге рост стоимости «квадрата» оценивается как сдержанный.
— Наименьшая динамика зафиксирована в Волгограде и Красноярске, где стоимость квадратного метра осталась практически на уровне января, — пояснил эксперт. — Но если говорить о ситуации в июне по сравнению с маем, то в 14 из 16 городов-миллионников динамика цен на вторичку оставалась в зоне стагнации или демонстрировала снижение.
Летнее падение цен подтвердили и в федеральной компании «Этажи». По ее данным, с начала года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России снизилась на 2,6%.
«Это уже устоявшийся тренд: с начала 2025 года роста не отмечалось, — указали в компании. — За прошлый месяц она снизилась еще на 0,4%. Наибольшее же снижение мы фиксировали в апреле, когда средняя цена снизилась сразу на 1,2%. Стоит учитывать, что с начала года существенно вырос средний дисконт при продаже готового жилья, и сейчас он держится на рекордных уровнях: 6,3−6,4%».
Эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская отметила, что на вторичном рынке сохраняется стагнация средних цен предложения — за последний месяц в среднем по миллионникам они увеличились лишь на 0,2%, с начала года — на 1,7%.
— Последний раз «квадрат» дорожал более чем на 1% в марте прошлого года, то есть стагнация характерна для рынка уже 15 месяцев. Столь длительный период околонулевой динамики цен фиксируется впервые с 2018 года, — подчеркнула она.
В первом полугодии 2025 года вторичный рынок Москвы находился в состоянии анабиоза, следует из данных аналитического отдела девелопера Dominanta.
С чем связан тренд на снижение цен
С начала года объем предложений по продаже квартир на вторичном рынке недвижимости вырос на 14%, а за последний месяц — на 1%, добавили в «Авито Недвижимости». Самый большой выбор такого жилья по итогам июня 2025 года наблюдался в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Тюмени, Сочи и Екатеринбурге.
Интерес покупателей на вторичном рынке за месяц увеличился в пяти городах: в Кирове, Липецке, Хабаровске, Иванове и Волгограде. По данным Роскадастра, количество зарегистрированных договоров купли-продажи к маю 2025 года выросло на 7% — до 125 тыс. сделок. В тройку регионов-лидеров по числу продаж на вторичном рынке вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
Самые высокие средние цены по итогам месяца аналитики «Авито Недвижимости» зафиксировали в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани.
— Главными целями при покупке недвижимости на вторичном рынке россияне называли желание приобрести собственное жилье, повысить качество жизни и купить квартиру ребенку, — сказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости платформы Сергей Еремкин. — При этом в более чем половине случаев россияне для покупки сегодня используют средства от продажи предыдущей недвижимости.
Хотя в ряде городов и зафиксировано падение цен на 3−4%, это не означает общерыночного тренда, отметил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев.
— В ликвидных сегментах — премиум, бизнес-класс, хорошие локации — цены остаются стабильными или даже растут, — подчеркнул он.
В большинстве своем продавцы не снижают цены, а откладывают продажу на более благоприятный период, добавили в пресс-службе Dominanta. Тем не менее обладатели «живых денег» — те, кто совершают покупку за наличные или с небольшой долей заемных средств, — могут рассчитывать на реальный дисконт.
«В июле и августе ожидается традиционный сезонный спад спроса на фоне отпусков. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от размера ключевой ставки — без ее ощутимого снижения оживления вторичного рынка в перспективе следующего полугода не ожидается», — добавили в пресс-службе.
Продолжится ли снижение цен
Нынешнее снижение нельзя однозначно назвать устойчивым трендом, полагает директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.
— Эксперты говорят скорее о краткосрочной ценовой коррекции, вызванной локальными факторами спроса и предложения, — пояснил он. — Более того, в некоторых городах, например в Краснодаре, вторичка продолжает дорожать, что говорит о неоднородности рынка.
Исполнительный директор компании «Этажи» Юлия Бочарникова рассказала, что сейчас рынок вторичной недвижимости находится под давлением высоких ипотечных ставок.
— Сроки продажи растут, и те, кто заинтересован продавать здесь и сейчас, сначала готовы торговаться с реальными покупателями, а когда это не помогает ускорить сделку, начинают снижать цену своих объектов уже в объявлениях, — пояснила эксперт. — Стоимость квадратного метра на вторичном рынке будет находиться под давлением до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с ипотечными ставками.
Дополнительным фактором выступает перестройка рынка под новые условия, добавил Валерий Тумин. После всплеска активности на первичном рынке, вызванного льготной ипотекой, интерес к вторичке снижается. Это подтверждают и данные Росреестра, согласно которым в июне 2025 года в некоторых регионах упал объем зарегистрированных сделок на вторичном рынке.
— Снижение цен также связано с сезонностью, — отметил он. — Летние месяцы, особенно июль, традиционно считаются вялым периодом на рынке недвижимости: многие уезжают в отпуска, активность снижается, а рынок реагирует мягкой коррекцией. Обычно оживление начинается в сентябре, когда покупатели возвращаются к планам о приобретении жилья.
По словам Евгения Шавнева, летние месяцы — лучшее время для торга: мотивированные продавцы готовы уступить в цене, а конкуренция среди покупателей минимальна.
— Однако ждать «обвала» не стоит: реальное падение цен происходит точечно, в неликвидных сегментах, — сказал он.
Для инвесторов и покупателей лето — это возможность найти выгодный лот в условиях низкой конкуренции, добавили эксперты.