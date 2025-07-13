Ценное время: стоимость жилья на вторичном рынке понизилась

«Это уже устоявшийся тренд: с начала 2025 года роста не отмечалось, — указали в компании. — За прошлый месяц она снизилась еще на 0,4%. Наибольшее же снижение мы фиксировали в апреле, когда средняя цена снизилась сразу на 1,2%. Стоит учитывать, что с начала года существенно вырос средний дисконт при продаже готового жилья, и сейчас он держится на рекордных уровнях: 6,3−6,4%».