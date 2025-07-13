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Аналитик объяснила, как Трамп сделает рубль крепким

Экспортеры перевыполняют требования по продажам валютной выручки, в том числе на фоне объявления президента США Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций против России. Как ситуация влияет на курс рубля, объяснила Финансам Mail Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По ее словам, рубль остается крепким на фоне сочетания факторов. Так, с одной стороны, слабый спрос на валюту со стороны импортеров на фоне охлаждения потребительского спроса под влиянием высоких ставок в экономике.

«С другой стороны, высокие продажи валюты со стороны экспортеров, которые продолжают перевыполнять требования по обязательной продаже валютной выручки, реализуя около 70% при нормативе 40%. Помимо того, что экспортеры предпочитают аккумулировать свободную ликвидность на рублевых депозитах под высокие проценты, компании также опасаются держать валюту на счетах в условиях потенциального усиления контроля над валютными расчетами со стороны США», — добавила эксперт.

Как напомнила специалист, Дональд Трамп заявил, что он «очень серьезно» рассматривает возможность дать Конгрессу добро на принятие законопроекта, который усилит санкционное давление на Россию.

Еще в начале апреля, продолжила Наталия Пырьева, был представлен законопроект, предусматривающий пошлины в размере 500% для стран, которые продолжают покупать нефть, газ, уран и другие товары из России.

По словам аналитика, дополнительный объем предложения также создает Банк России, нетто-продажи которого в июле выросли до валюты до 9,76 млрд рублей в день по сравнению с 7,36 млрд рублей в июне.

«Мы полагаем, что в перспективе недели рубль будет консолидироваться в диапазоне 77−79 рублей за доллар», — подытожила эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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