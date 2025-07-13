Аналитик объяснила, как Трамп сделает рубль крепким

«С другой стороны, высокие продажи валюты со стороны экспортеров, которые продолжают перевыполнять требования по обязательной продаже валютной выручки, реализуя около 70% при нормативе 40%. Помимо того, что экспортеры предпочитают аккумулировать свободную ликвидность на рублевых депозитах под высокие проценты, компании также опасаются держать валюту на счетах в условиях потенциального усиления контроля над валютными расчетами со стороны США», — добавила эксперт.