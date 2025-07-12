В Италии назвали бессмысленным торговое столкновение с США

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал письмо, в котором говорится, что с 1 августа Вашингтон вводит пошлины в 30% против Евросоюза, а также Мексики.
«Рассчитываем на добрую волю всех сторон, чтобы достичь равноправного соглашения, которое бы укрепляло Запад, учитывая, что особенно в нынешних условиях нет никакого смысла провоцировать коммерческое столкновение двух берегов Атлантики», — приводит пресс-служба итальянского правительства слова Мелони.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя публикацию Трампа, подчеркивала, что такие пошлины на европейский экспорт подорвут основные трансатлантические цепочки поставок.
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