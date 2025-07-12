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В Италии назвали бессмысленным торговое столкновение с США

Провоцировать коммерческое столкновение двух берегов Атлантики бессмысленно, заявила председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони.

Источник: Roman Kraft/CC0

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал письмо, в котором говорится, что с 1 августа Вашингтон вводит пошлины в 30% против Евросоюза, а также Мексики.

«Рассчитываем на добрую волю всех сторон, чтобы достичь равноправного соглашения, которое бы укрепляло Запад, учитывая, что особенно в нынешних условиях нет никакого смысла провоцировать коммерческое столкновение двух берегов Атлантики», — приводит пресс-служба итальянского правительства слова Мелони.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя публикацию Трампа, подчеркивала, что такие пошлины на европейский экспорт подорвут основные трансатлантические цепочки поставок.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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