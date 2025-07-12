В Госдуме предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков

Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Предлагается предусмотреть возможность начисления повышенного размера пенсионных баллов в размере 1,8 балла в год на граждан Российской Федерации независимо от их возраста, имеющих одного внука, с увеличением размера баллов пропорционально количеству внуков», — говорится в письме.
В беседе с корреспондентом РИА Новости Миронов уточнил, что лица, имеющие одного внука или внучку, в случае реализации данной инициативы получат 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента в год, и размер добавленных баллов будет расти пропорционально количеству внуков.
«В сложной демографической ситуации в поддержке государства нуждаются большие семьи, где представители старшего поколения играют важную роль в воспитании, а порой и содержании своих внуков», — добавил лидер партии.
Он отметил, что это хороший повод увеличить пенсии многим россиянам. Политик сообщил, что за первым шагом в этом направлении должны последовать более адресные и масштабные меры поддержки бабушек и дедушек.
«Сегодня демографическая ситуация в стране требует решительных мер. Рождаемость упала до минимума за последние 25 лет — всего 1,2 миллиона новорождённых в 2024 году. А коэффициент рождаемости — 1,4 ребёнка на женщину — ниже уровня воспроизводства населения», — сообщила Лантратова агентству, комментируя инициативу.
По ее словам, огромную роль в воспитании детей играют бабушки и дедушки, и они фактически заменяют родителей, берут на себя заботу о детях, помогают финансово и морально, но государство пока официально не признаёт этот вклад, хотя матерям, воспитавшим пятерых детей, дают право на досрочную пенсию, а бабушкам, вырастившим внуков, — нет.
«Такая поддержка укрепит институт семьи, поможет старшему поколению почувствовать себя нужным и социально и материально защищённым. Семья — это не только родители и их дети, но и наши дорогие бабушки и дедушки, которые принимают участие в воспитании внуков», — подытожила депутат.