В Днепропетровской области растет число объявлений о срочной продаже жилья

Как выяснил корреспондент РИА Новости, проанализировав объявления, двухкомнатная квартира в Кривом Роге обойдется в 314 тысяч гривен (565 тысяч рублей), однушка в Каменском (бывший Днепродзержинск) в 293 тысячи гривен (527 тысяч рублей), а двушка в Широком — 175 тысяч гривен (315 тысяч рублей). При этом хозяин последнего объявления готов рассмотреть обмен на автомобиль.
У многих объявлений есть пометка о срочной продаже. Услуги по быстрой реализации недвижимости предлагают и местные риэлторы, уверяя, что процесс займет до восьми дней. Новых сотрудников ждут — и даже готовы бесплатно обучать в местном агентстве.
Выросло и количество объявлений клининговых компаний, которые готовы вывезти мусор и хлам, а также привести квартиру в порядок перед заселением новых жильцов.
Одиннадцатого июня Минобороны России заявило, что две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в регионе — часть боевой работы по созданию буферной зоны.