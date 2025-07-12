В Днепропетровской области растет число объявлений о срочной продаже жилья

Как выяснил корреспондент РИА Новости, проанализировав объявления, двухкомнатная квартира в Кривом Роге обойдется в 314 тысяч гривен (565 тысяч рублей), однушка в Каменском (бывший Днепродзержинск) в 293 тысячи гривен (527 тысяч рублей), а двушка в Широком — 175 тысяч гривен (315 тысяч рублей). При этом хозяин последнего объявления готов рассмотреть обмен на автомобиль.