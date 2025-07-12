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В Днепропетровской области растет число объявлений о срочной продаже жилья

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Жители Днепропетровской области публикуют объявления о срочной продаже жилья по сниженной стоимости на фоне сообщений о продвижении ВС России в регионе, выяснило РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Как выяснил корреспондент РИА Новости, проанализировав объявления, двухкомнатная квартира в Кривом Роге обойдется в 314 тысяч гривен (565 тысяч рублей), однушка в Каменском (бывший Днепродзержинск) в 293 тысячи гривен (527 тысяч рублей), а двушка в Широком — 175 тысяч гривен (315 тысяч рублей). При этом хозяин последнего объявления готов рассмотреть обмен на автомобиль.

У многих объявлений есть пометка о срочной продаже. Услуги по быстрой реализации недвижимости предлагают и местные риэлторы, уверяя, что процесс займет до восьми дней. Новых сотрудников ждут — и даже готовы бесплатно обучать в местном агентстве.

Выросло и количество объявлений клининговых компаний, которые готовы вывезти мусор и хлам, а также привести квартиру в порядок перед заселением новых жильцов.

Одиннадцатого июня Минобороны России заявило, что две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в регионе — часть боевой работы по созданию буферной зоны.