Топ-5 банковских вкладов на 3 месяца на 12 июля 2025 года

Наиболее выгодным оказался вклад под 30% годовых. Его предлагает Банк ДОМ.РФ для вкладов на сумму от 10 тысяч рублей. В Московском кредитном банке можно открыть вклад под 22% годовых на ту же сумму. Кроме того, МКБ предлагает вклад под 17,7% годовых на сумму от 3 млн рублей.