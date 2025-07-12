Топ-5 банковских вкладов на 3 месяца на 12 июля 2025 года

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. На этом фоне отдельные участники финансового рынка пересмотрели процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным оказался вклад под 30% годовых. Его предлагает Банк ДОМ.РФ для вкладов на сумму от 10 тысяч рублей. В Московском кредитном банке можно открыть вклад под 22% годовых на ту же сумму. Кроме того, МКБ предлагает вклад под 17,7% годовых на сумму от 3 млн рублей.
Совкомбанк предлагает вклад под 20% годовых на сумму от 1 млн рублей.
Вклад под 18,3% годовых доступен клиентам банка Дальневосточный при вкладе сумму от 150 тысяч рублей.
Авто Финанс Банк предлагает клиентам открыть вклад на сумму от 100 тысяч рублей под 18,25% годовых.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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