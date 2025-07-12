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Топ-5 банковских вкладов на 3 месяца на 12 июля 2025 года

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 11 июля 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на 3 месяца с наиболее выгодной процентной ставкой.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. На этом фоне отдельные участники финансового рынка пересмотрели процентные ставки по депозитам.

Наиболее выгодным оказался вклад под 30% годовых. Его предлагает Банк ДОМ.РФ для вкладов на сумму от 10 тысяч рублей. В Московском кредитном банке можно открыть вклад под 22% годовых на ту же сумму. Кроме того, МКБ предлагает вклад под 17,7% годовых на сумму от 3 млн рублей.

Совкомбанк предлагает вклад под 20% годовых на сумму от 1 млн рублей.

Вклад под 18,3% годовых доступен клиентам банка Дальневосточный при вкладе сумму от 150 тысяч рублей.

Авто Финанс Банк предлагает клиентам открыть вклад на сумму от 100 тысяч рублей под 18,25% годовых.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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