Суд обратил активы владельца «Главпродукта» в доход государства

По данным надзора, в 2009 году господин Смирнов переводил активы на счета американских компаний, а затем стал перенаправлять чистую прибыль за границу. Действовал господин Смирнов «противоправно», вопреки указу президента России Владимира Путина, который постановил передать отдельные компании «Главпродукта» во временное владение Росимуществу.
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