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Суд обратил активы владельца «Главпродукта» в доход государства

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов владельца группы компаний (ГК) «Главпродукт». Она принадлежит гражданину США Леониду Смирнову, который незаконно вывел за границу 1,3 млрд рублей с 2022 по 2024 год.

Источник: Freepik

По данным надзора, в 2009 году господин Смирнов переводил активы на счета американских компаний, а затем стал перенаправлять чистую прибыль за границу. Действовал господин Смирнов «противоправно», вопреки указу президента России Владимира Путина, который постановил передать отдельные компании «Главпродукта» во временное владение Росимуществу.

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