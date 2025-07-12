Суд обратил активы владельца «Главпродукта» в доход государства

По данным надзора, в 2009 году господин Смирнов переводил активы на счета американских компаний, а затем стал перенаправлять чистую прибыль за границу. Действовал господин Смирнов «противоправно», вопреки указу президента России Владимира Путина, который постановил передать отдельные компании «Главпродукта» во временное владение Росимуществу.