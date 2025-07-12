Россиянам назвали размер штрафа за шумный кондиционер

Юрист в комментарии NEWS.ru напомнил о действующих санкциях за превышение допустимого уровня шума от кондиционеров.
«Размер штрафа за шум от кондиционера, превышающий санитарные нормы, установлен статьей 6.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. За такое нарушение гражданину грозит штраф в размере от 500 рублей до тысячи, должностному лицу — от тысячи до двух тысяч рублей, индивидуальному предпринимателю — также от тысячи до двух тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, а юридическому лицу — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на такой же срок», — сказал Русяев.
По его словам, в некоторых случаях может быть вынесено постановление о приостановлении работы на 90 дней.
Эксперт уточнил, что эксплуатация кондиционеров в многоквартирных домах регулируется санитарно-эпидемиологическими нормами, правилами содержания общего имущества, строительными регламентами и нормами гражданского права. Наиболее распространённой причиной привлечения к административной ответственности остаётся превышение уровня шума.
«Согласно действующим санитарным нормам, в жилых помещениях уровень шума в ночное время не должен превышать 45 дБА, а днем — 55 дБА. Если внешний блок кондиционера установлен с нарушением правил — слишком близко к окну соседа, без виброразвязки либо направлен так, что поток воздуха и шум попадают прямо в чужую квартиру, — возможны основания для составления акта, проведения замеров и последующего штрафа», — добавил Русяев.
Он также обратил внимание на проблему с дренажной трубкой кондиционера, из-за которой образуются постоянные протечки. По словам юриста, если конденсат направлен на фасад здания, балкон или подоконник соседей, пострадавший вправе потребовать устранения нарушений.
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