Россиянам назвали размер штрафа за шумный кондиционер

«Размер штрафа за шум от кондиционера, превышающий санитарные нормы, установлен статьей 6.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. За такое нарушение гражданину грозит штраф в размере от 500 рублей до тысячи, должностному лицу — от тысячи до двух тысяч рублей, индивидуальному предпринимателю — также от тысячи до двух тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, а юридическому лицу — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на такой же срок», — сказал Русяев.