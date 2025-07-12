Reuters: сумма от таможенных сборов при Трампе превысила 100 млрд долларов

Как пишет Reuters, за первые девять месяцев 2025 финансового года таможенные сборы достигли рекордного уровня в 113,3 миллиарда долларов в валовом выражении и 108 миллиардов долларов в чистом выражении — показатель почти в два раза превышает прошлогодний.