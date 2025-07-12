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Reuters: сумма от таможенных сборов при Трампе превысила 100 млрд долларов

Поступления от таможенных пошлин в США в июне впервые за финансовый год превысили 100 млрд долларов, причиной стало введение президентом Дональдом Трампом пошлин. Об этом пишет агентство Reuters.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как отмечает издание, сославшись на данные Минфина США, в бюджете страны возник профицит в размере 27 млрд долларов по итогам месяца. Таким образом, пошлины начинают формировать существенную часть доходов федерального правительства.

Американский министр финансов, Скотт Бессент, писал в соцсети X, что США «пожинают плоды» тарифной программы Трампа.

Глава Белого дома взял курс на жесткую тарифную политику. Так, он ввел новые пошлины на китайские товары, к началу апреля размер американских пошлин достиг 104%.

«Поскольку президент Трамп прилагает усилия для возвращения нашего экономического суверенитета, сегодня месячный отчет Минфина показывает рекордные таможенные пошлины — и без инфляции», — отметил он.

Как пишет Reuters, за первые девять месяцев 2025 финансового года таможенные сборы достигли рекордного уровня в 113,3 миллиарда долларов в валовом выражении и 108 миллиардов долларов в чистом выражении — показатель почти в два раза превышает прошлогодний.

В США финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября.

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