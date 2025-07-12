Reuters: сумма от таможенных сборов при Трампе превысила 100 млрд долларов

Американский министр финансов, Скотт Бессент, писал в соцсети X, что США «пожинают плоды» тарифной программы Трампа.
Глава Белого дома взял курс на жесткую тарифную политику. Так, он ввел новые пошлины на китайские товары, к началу апреля размер американских пошлин достиг 104%.
«Поскольку президент Трамп прилагает усилия для возвращения нашего экономического суверенитета, сегодня месячный отчет Минфина показывает рекордные таможенные пошлины — и без инфляции», — отметил он.
Как пишет Reuters, за первые девять месяцев 2025 финансового года таможенные сборы достигли рекордного уровня в 113,3 миллиарда долларов в валовом выражении и 108 миллиардов долларов в чистом выражении — показатель почти в два раза превышает прошлогодний.
В США финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября.