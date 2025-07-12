Россиянам рассказали, в каких регионах страны самая высокая пенсия

Изначально, индексация пенсий с 1-го января 2025 года не планировалась, и должна была начаться новая 2-х этапная индексация пенсий: с 1 февраля и с 1 апреля. Но в последний момент Правительство внесло изменения в бюджет и решило оставить прежнюю дату единой индексации с 1 января 2025 года. Размер индексации составил 7,3% — чуть меньше, чем в 2024 году (7,5%), хотя размер инфляции в 2024 году оказался выше, чем в 2023 году. По данным Росстата, инфляция в 2023 году составила 7,42%, а сейчас темпы годовой инфляции оцениваются в диапазоне 8,0−8,5%.