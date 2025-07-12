Россиянам рассказали, в каких регионах страны самая высокая пенсия

В России разрыв в размере пенсионных выплат между регионами в России достиг 2,3 раза. При этом самый большой разрыв наблюдается между северными и южными территориями страны — около 27 тысяч рублей.
Изначально, индексация пенсий с 1-го января 2025 года не планировалась, и должна была начаться новая 2-х этапная индексация пенсий: с 1 февраля и с 1 апреля. Но в последний момент Правительство внесло изменения в бюджет и решило оставить прежнюю дату единой индексации с 1 января 2025 года. Размер индексации составил 7,3% — чуть меньше, чем в 2024 году (7,5%), хотя размер инфляции в 2024 году оказался выше, чем в 2023 году. По данным Росстата, инфляция в 2023 году составила 7,42%, а сейчас темпы годовой инфляции оцениваются в диапазоне 8,0−8,5%.
В России на начало 2025 года средний размер пенсии по старости достиг 25 тысяч рублей. В топ регионов с самыми высокими пенсиями, по словам эксперта, входят:
- Чукотский АО (39 229 рублей)
- Ямало-Ненецкий АО (36 686 рублей)
- Москва (35 055 рублей)
- Магаданская область (33 885 рублей)
- Ненецкий АО (29 840 рублей)
«Можно видеть, что, помимо вполне очевидной в данном списке “богатой” Москвы с её щедрыми надбавками для пенсионеров, в целом максимальные пенсии получают жители северных регионов», — отмечает экономист.
Вслед за перечисленными регионами идут Камчатский край, Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО — Югра, Республика Саха (Якутия) и Тюменская область.
По мнению Тулупниковой, всё вполне логично. Ведь предусмотрены всяческие доплаты прежде всего за работу и проживание в определённых регионах (в том числе надбавки за работу на Крайнем Севере), сельским жителям, а также представителям определённых профессий.
А это актуально именно для северных и иных удаленных регионов с экстремальными природными условиями. При этом номинальное различие в сторону значительного повышения пенсий в подобных регионах не особо радует: хотя на Севере начисления заметно выше, но и жизнь там обходится значительно дороже.
В целом пенсионеры получают больше всего в регионах, богатых полезными ископаемыми, и там, где сконцентрированы основные денежные потоки бизнеса, — в Москве и Санкт-Петербурге. Низкие же пенсии — в густонаселенных, а также преимущественно аграрных регионах (преимущественно на юге).
Размер пенсии по старости состоит из фиксированной части и страховой части, формируемой за счёт пенсионных баллов. Обе части индексируются с учетом инфляции и величины прожиточного минимума в регионе.
«Получается, регионы с самыми высокими зарплатами могут похвастаться и самыми высокими пенсиями по старости», — говорит эксперт.
Например, по итогам 2024 года средняя зарплата на Чукотке достигла 185 тысяч рублей (на втором месте — ЯНАО со 164 тыс. рублей и Москва со 162 тыс. рублей). Поэтому регион и возглавляет топ-5 лидеров по пенсионным выплатам.
Ожидается, что разница в размерах пенсий в России продолжит увеличиваться. Главными причинами этого выступают различия в доходах между жителями севера и юга, а также специфика региональных выплат.
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