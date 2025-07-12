Названы курорты юга России с самой дешевой арендой жилья

«После разлива мазута большой поток туристов переориентировался на курорты Азовского моря. Спрос на них вырос в среднем на 20%. В Ейске средняя стоимость аренды в июле составляет 3720 рублей за сутки», — сказал он.
По словам Мусина, на втором месте по стоимости находится Каспийск, где средняя стоимость аренды жилья составляет 3950 рублей в сутки. Замыкает тройку лидеров Дербент, где за сутки в среднем придется заплатить 3990 рублей.
«Также сравнительно недорого, до 4500 рублей, в июле можно забронировать жилье в Кабардинке, Лоо, Архипо-Осиповке, Хосте, Гудауте. Эти курорты Краснодарского края признаны безопасными для купания и пляжного отдыха», — отметил директор по маркетингу «Суточно.ру».
Средняя ставка краткосрочной аренды жилья в России в июле составляет 5420 рублей в сутки, что на 13% выше прошлогоднего показателя. В среднем туристы арендуют жилье на пять суток. Больше всего бронирований в июле приходится на Петербург, Сочи и Москву, заключил Мусин.