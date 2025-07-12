Названы курорты юга России с самой дешевой арендой жилья

Средняя ставка краткосрочной аренды жилья в России в июле составляет 5420 рублей в сутки, что на 13% выше прошлогоднего показателя. В среднем туристы арендуют жилье на пять суток. Больше всего бронирований в июле приходится на Петербург, Сочи и Москву, заключил Мусин.