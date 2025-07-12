La Jornada: Мексика начала переговоры с США по пошлинам еще 11 июля

Как сообщает мексиканское издание La Jornada, президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин против товаров из Мексики в 30% с 1 августа 2025 года.
Министерства в совместном заявлении уточнили, что вчера (11 июля, пятница — ред. Финансы Mail), была создана двусторонняя рабочая группа, в состав которой вошли высокопоставленные лица обеих стран.
В ходе встречи, продолжил журнал, стороны обсудили ключевые моменты двусторонних отношений, в том числе безопасность, миграцию, границы, а также экономические отношения. В этом контексте мексиканской делегации сообщили, что американское правительство намерено направить всем государствам письмо, подписанное Трампом, о введении новых торговых пошлин со следующего месяца.
Мексика объявила о своем несогласии и назвала меру нечестной. В ответ было решено, что в качестве первой задачи рабочая группа будет искать альтернативы для защиты предприятий и рабочих мест по обоим сторонам границы.
«Очень важно установить, начиная с 11 июля, пути и пространства для предотвращения любой возможности, что пошлины вступят в силу», — подчеркивается в заявлении.
«Таким образом, Мексика уже ведет переговоры», — добавляется там.