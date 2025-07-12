Лукашенко ввел штрафы за отсутствие овощей в магазинах в межсезонье

«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон “Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности”. Документ предусматривает административную ответственность поставщиков и торговых сетей за невыполнение обязанностей по поставке плодоовощной продукции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за непоставку или недопоставку такой продукции по соответствующему договору из стабилизационных фондов товаров для республиканских нужд, за ее отсутствие в торговом объекте в межсезонный период предусматривается штраф в размере до 200 базовых величин, или 8,4 тысячи белорусских рублей (более 2,8 тысячи долларов).
Ранее весной белорусы в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Оказалось, что в текущем году поставщики переориентировались на поставку картофеля на экспорт, где сложились более выгодные цены. Лукашенко поручил чиновникам нормализовать ситуацию, заверив, что белорусы не останутся без картофеля до нового урожая. Глава государства также посоветовал обратить внимание на вопросы производства и должного хранения картофеля с учетом ожидаемого спроса на него на внешнем рынке. При этом, по мнению президента, недавняя нехватка картофеля на прилавках была создана искусственно.