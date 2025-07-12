Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко ввел штрафы за отсутствие овощей в магазинах в межсезонье

МИНСК, 12 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о штрафах для поставщиков и торговых сетей за невыполнение обязанностей по поставке плодоовощной продукции, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Источник: © РИА Новости

«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон “Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности”. Документ предусматривает административную ответственность поставщиков и торговых сетей за невыполнение обязанностей по поставке плодоовощной продукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за непоставку или недопоставку такой продукции по соответствующему договору из стабилизационных фондов товаров для республиканских нужд, за ее отсутствие в торговом объекте в межсезонный период предусматривается штраф в размере до 200 базовых величин, или 8,4 тысячи белорусских рублей (более 2,8 тысячи долларов).

Ранее весной белорусы в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Оказалось, что в текущем году поставщики переориентировались на поставку картофеля на экспорт, где сложились более выгодные цены. Лукашенко поручил чиновникам нормализовать ситуацию, заверив, что белорусы не останутся без картофеля до нового урожая. Глава государства также посоветовал обратить внимание на вопросы производства и должного хранения картофеля с учетом ожидаемого спроса на него на внешнем рынке. При этом, по мнению президента, недавняя нехватка картофеля на прилавках была создана искусственно.

Узнать больше по теме
Экспорт: от нефти и газа до цифровых решений
В глобальном мире перемещение товаров и услуг из одной страны в другую для продажи — это прежде всего обмен ресурсами, технологиями и культурой. Например, когда кофе из Бразилии попадает в европейские кофейни, а китайские автомобили ездят по дорогам России, мы видим, как экспорт превращает локальное в международное. В статье мы разберем, как работает экспорт, чем он отличается от импорта, как он способствует росту ВВП государств и поддержке национальных валют.
Читать дальше