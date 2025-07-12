Курс рубля на неделе с 14 по 20 июля 2025 года

Она напомнила, что во второй половине недели рубль возобновил укрепление на фоне некоторого восстановления цен на нефть, увеличения продаж иностранной валюты Банком России и противоречивого геополитического фона.
Так, официальный курс доллара в четверг впервые с мая 2023 года был установлен ниже отметки 78 ₽ (77,9 ₽). Официальный курс юаня также обновил минимум с весны 2023 г. и составил 10,8185 ₽
«Курс рубля, вероятно, по-прежнему поддерживают высокие процентные ставки и отсутствие фактического серьезного ухудшения геополитических условий», — пояснила эксперт.
Как указала специалист, в период с 16 по 18 июля выйдет много данных, важных для решения Банка России: мониторинг предприятий (в том числе по расширенной квартальной анкете), инфляционные ожидания населения, динамика банковского сектора.
Вероятно, в фокусе внимания будет находиться индикатор бизнес-климата: индексы PMI по итогам июня свидетельствовали о заметном ухудшении бизнес-настроений в обрабатывающих производствах, поэтому важно понять, найдут ли подтверждение эти данные в опросе Банка России.
Кроме того, данные квартальной анкеты позволят оценить актуальные инвестиционные планы и ситуацию на рынке труда. Инфляционные ожидания населения и бизнеса также могут повлиять на решение Банка России в случае появления значимых сюрпризов в этих данных.
«С учетом данных, имеющихся на текущий момент, можно ожидать, что на ближайшем заседании ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 2 п.п. до 18%. Прогнозы инфляции и ключевой ставки на этот год с высокой вероятностью будут понижены», — сказала Наталья Ващелюк.
Тем не менее, продолжила она, есть неопределенность по поводу, как Банк России учтет более высокую, чем ожидалось, индексацию коммунальных тарифов в 2026—2027 гг. Эксперт не исключила, что прогноз по ключевой ставке для этого периода может быть незначительно повышен.
По мнению эксперта, ЦБ РФ может снизить ключевую ставку до 16% к концу года, что, вероятно, создаст предпосылки для постепенного ослабления рубля.
«На горизонте в одну неделю курс рубля, вероятнее всего, останется стабильным в рамках сформировавшихся коридоров: курс доллара может находиться в интервале 77−80 рублей, юаня −10,7−11,1 рубля», — заключила Наталья Ващелюк.
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