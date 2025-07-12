Курс рубля на неделе с 14 по 20 июля 2025 года

Тем не менее, продолжила она, есть неопределенность по поводу, как Банк России учтет более высокую, чем ожидалось, индексацию коммунальных тарифов в 2026—2027 гг. Эксперт не исключила, что прогноз по ключевой ставке для этого периода может быть незначительно повышен.