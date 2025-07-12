Эксперт предположил, каким будет ответ Казахстана на пошлины

По словам эксперта, Казахстан вряд ли будет втягиваться в затяжную торговую войну с США, поэтому решения власти страны будут принимать взвешенные и разумные.
При этом, подчеркнул он, как внешнеторговый партнер Казахстана, США существенно уступают Китаю, России, Италии, Нидерландам, Франции, Турции.
Так, в списке стран-экспортеров Штаты находятся на 4-м месте, за 2024 год объем закупок сократился почти на 12%. В списке ключевых стран-импортеров продукции Казахстана США находятся лишь на 10-м месте, уступая даже Греции и Румынии.
«Иначе говоря, США усугубляют свое положение. Они сейчас рубят сук, на котором сидят», — сказал Сергей Суетин.
Американцы объективно должны быть больше заинтересованы в развитии экономических отношений США и Казахстана, заключил он.
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