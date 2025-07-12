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Эксперт предположил, каким будет ответ Казахстана на пошлины

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против Казахстана с 1 августа, на что Министерство торговли и интеграции страны пообещало дать ответ. Каким он будет, Финансам Mail пояснил Сергей Суетин, к.э.н., доцент, преподаватель Института международных экономических связей.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

По словам эксперта, Казахстан вряд ли будет втягиваться в затяжную торговую войну с США, поэтому решения власти страны будут принимать взвешенные и разумные.

При этом, подчеркнул он, как внешнеторговый партнер Казахстана, США существенно уступают Китаю, России, Италии, Нидерландам, Франции, Турции.

Так, в списке стран-экспортеров Штаты находятся на 4-м месте, за 2024 год объем закупок сократился почти на 12%. В списке ключевых стран-импортеров продукции Казахстана США находятся лишь на 10-м месте, уступая даже Греции и Румынии.

«Иначе говоря, США усугубляют свое положение. Они сейчас рубят сук, на котором сидят», — сказал Сергей Суетин.

Американцы объективно должны быть больше заинтересованы в развитии экономических отношений США и Казахстана, заключил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».