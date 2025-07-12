Эксперт предположил, каким будет ответ Казахстана на пошлины

Так, в списке стран-экспортеров Штаты находятся на 4-м месте, за 2024 год объем закупок сократился почти на 12%. В списке ключевых стран-импортеров продукции Казахстана США находятся лишь на 10-м месте, уступая даже Греции и Румынии.