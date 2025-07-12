По его словам, математика может научить полностью полагаться на собственный интеллект, мыслить логически, разбивать задачи на части и решать их шаг за шагом в правильном порядке. Дуров назвал это ключевым навыком, который необходим для создания компаний и управления проектами.
Дуров назвал ключевой навык для создания успешных компаний
Основатель платформы Telegram Павел Дуров посоветовал студентам изучать математику, чтобы получить навыки, необходимые в самореализации. Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале.