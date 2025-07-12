Bloomberg узнал детали о новом режиме потолка цен на российскую нефть

Страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть в декабре 2022 года. В феврале 2023 года начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.