Жаркий успех. Топ-5 профессий, которым можно обучиться за лето

Зарабатывать много денег хочется всем и всегда: но для этого, помимо опыта, нужно еще и соответствующее образование. Эпоха интернета подарила нам много вариантов обучения и заработка как для молодежи, так и для людей в возрасте. Финансы Mail выяснили, каким профессиям можно обучиться с нуля за лето и какой доход они могут принести.