Забурел: нефтегазовый план Трампа терпит крах

Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil ждет почти двухмиллирдного сокращения прибыли во втором квартале. Цены на углеводороды упали, а Трамп задушил экономику тарифами. Схожих отчетов ждут и от других американских компаний, а вслед за этим — снижения инвестиций в сланцевую отрасль и бурение новых скважин. Это совсем не бьется с задачей, которую поставил отрасли Трамп: существенно нарастить добычу. Подробнее — в материале «Известий».
Не добурили
Призыв «Бури, детка, бури» стал одним из главных слоганов предвыборной кампании Дональда Трампа. Едва заняв Белый дом, он объявил режим ЧС в энергетике, отменил запреты на бурение и выдачу лицензий на новые СПГ-проекты. Поставил задачу добиться «энергетического лидерства».
Однако цены на нефть и газ заметно упали во многом из-за действий Трампа. Введенные им повсеместные торговые пошлины рискуют замедлить рост мировой экономики и спрос на энергоресурсы. А кроме того, взвинтили затраты сланцевиков бурение и строительство новых скважин. Вдобавок ОПЕК+ объявила об увеличении добычи.
Американская добывающая отрасль приготовилась к худшему. Так, крупнейшая нефтегазовая компания США ExxonMobil предупредила, что снижение цен на нефть и газ негативно сказалось на ее результатах за второй квартал 2025 года. Как говорится в документах, направленных компанией Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), они рискует потерять до $1,9 млрд чистой прибыли за квартал. Падение цен на нефть по предварительным расчетам сократило квартальную прибыль ExxonMobil на $800 млн — $1,2 млрд, снижение цен на газ — на $300−700 млн.
Аналитики уверены: cхожих отчетов стоит ждать и от других ведущих игроков рынка.
— Нефтегазовые компании США, включая Chevron и Conoco Phillips, вероятно, сообщат о схожих убытках, так как низкие цены и высокие затраты (рост тарифов на 10%) снижают рентабельность. Сланцевые компании пострадали сильнее: по прогнозу ФРБ Далласа, бурение замедлится на 15% из-за убытков и долгов (70% компаний закредитованы), — указывает Алексей Харитоненко, бенефициар «ДКС Империя».
Это нерентабельно
По данным Управления энергетической информации США, средняя спотовая цена нефти марки Brent составила 68,13 доллара за баррель в апреле и 64,45 доллара в мае, а в июне выросла до 71,44 доллара. Минимальная месячная цена на нефть марки Brent в первом квартале дотянула до 72,73 доллара в марте. Чтобы поддерживать рентабельность бурения, а тем более — бурить новые, этого недостаточно.
— Чтобы все компании в США продолжали прибыльно добывать на действующих скважинах, WTI должна стоить не меньше $75 (нынешняя цена — $68). А для сланцевых месторождений для долгосрочного поддержания уровня добычи необходимо бурить новые скважины. Для новых цены вообще должны быть не ниже $90, чтобы выйти на безубыточность, — говорит Андрей Дьяченко, главный аналитик по макроэкономике и нефтяным рынкам компании «Пролеум».
Мировые игроки оказались в минусе из-за спада цен после пиковых значений 2022-го. Да, накопленные в то время резервные фонды позволяют компаниям держаться на плаву и реализовывать проекты, но не на полную мощность, а только на 30−40% от первоначальных установленных планов. Сюда же можно отнести и потери в 30−40% от прибыли, добавляет Дмитрий Семенов, председатель совета директоров «Трансинвест».
Не заставить.
Пока, как констатируют эксперты, предпосылок для повышения нефтяных котировок нет, поэтому инвестиционная привлекательность американского сланца снижается.
Это и отразилось в отчете банка Далласа за второй квартал — порядка 45% опрошенных компаний заявили о снижении планов по новым скважинам на текущий год. А если цена в течение года будет не выше $60, снизить активность планируют до 70% компаний.
Как подчеркивает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе, цены ниже 70 долларов за баррель исключают тяжелые сорта американской сланцевой нефти из конкуренции за покупателя.
— Ближневосточная и российская нефть за счет низкой себестоимости добычи обладает повышенной гибкостью. То есть цена, установившаяся на уровне 67−70 долларов, вполне устраивает экспортеров. Чего не скажешь об американцах, — указывает аналитик.
Таким образом, Трамп своими руками хоронит собственный план энергетического лидерства США.
Пока компании останавливают буровые установки и сокращают расходы вопреки обещаниям президента «разогнать» добычу. Chevron и BP объявили о сокращении 15 тыс. рабочих мест по всему миру. А двадцать крупнейших сланцевых компаний США, по данным исследовательской фирмы Enverus, урезали бюджеты капитальных затрат на 2025 год примерно на $1,8 млрд (3%).
Просто так договориться с компаниями, чтобы они нарастили добычу для удовлетворения политических амбиций Трампа, не получится. Для обеспечения роста нужно либо снизить издержки (тарифы, ставки и борьба с иммигрантами этому не способствуют), либо нарастить сбыт (для этого нужно либо вывести с мирового рынка крупного игрока, либо значительно ускорить рост мировой экономики — ни то ни другое США сделать «по щелчку» не могут), резюмирует Андрей Дьяченко.