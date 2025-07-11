Забурел: нефтегазовый план Трампа терпит крах

Американская добывающая отрасль приготовилась к худшему. Так, крупнейшая нефтегазовая компания США ExxonMobil предупредила, что снижение цен на нефть и газ негативно сказалось на ее результатах за второй квартал 2025 года. Как говорится в документах, направленных компанией Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), они рискует потерять до $1,9 млрд чистой прибыли за квартал. Падение цен на нефть по предварительным расчетам сократило квартальную прибыль ExxonMobil на $800 млн — $1,2 млрд, снижение цен на газ — на $300−700 млн.