В Госдуме напомнили о скидках на оплату ЖКХ для многодетных семей

«В России предусмотрены льготы по ЖКХ для многодетных семей, они могут включать различные виды помощи. Так, многодетные семьи могут получить скидку на оплату ЖКУ, размер которых устанавливается региональными властями. Минимальный размер скидки установлен федеральным законом, он составляет 30%. Однако часто регионы скидку делают больше — в Подмосковье, например, она может достигать 50%», — пояснил Колунов.